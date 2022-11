Režiser Luka Marčetić ter soscenarist in igralec Goran Hrvaćanin sta sicer prvotno prišla po dve zlati roli, a sta domov odnesla kar tri. Najnovejši rezultati gledanosti so namreč razkrili, da je Pr'Hostar 2 promila v dveh tednih rednega predvajanja že presegel kriterij za tretjo zlato rolo - 75.000 gledalcev. Za tako hiter in velik uspeh je filmski ekipi v imenu Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU), strokovne javnosti in gledalcev čestital režiser Klemen Dvornik, ki je komediji zaželel še obilo smeha in polnih dvoran.

Dvornik je ob predaji zlatih rol poudaril, da vračanje gledalcev v kinematografe pripomore k razvoju in uspehu vseh domačih filmov: »Radi vidimo, da imajo gledalci radi slovenske filme. Velike čestitke ekipi in verjamem, da to niso zadnje zlate role, ki jih bomo podelili filmu Pr'Hostar 2 promila,« so njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

Hrvaćanin je povedal: »Danes dokazujemo, da uspeh prvega filma ni bil srečno naključje, niti se ni zgodil iz danes na jutri.« Dodal je: »Gre za enajst let dela, entuziazma in tudi izkušenj, s katerimi smo počasi zgradili in utrjevali bazo ljudi, ki spremljajo naše vsebine. Njihove podpore nikoli ne jemljemo za nekaj samoumevnega, zato se iz projekta v projekt trudimo, da jo upravičimo.« Režiser Marčetić pa je dodal: »Ko smo delali Pr'Hostar 2 promila, naš cilj ni bil preseči prvi del. Naša želja in cilj sta bila, da bi se ljudje ob filmu zabavali vsaj toliko kot pred šestimi leti.« ob tem je ljudi pozval, naj si čim več filmskih vsebin ogledajo v kinih.

Pr'Hostar 2 promila je že v otvoritvenem vikendu osvojil prvo zlato rolo za 25.000 gledalcev. Film je s 33.862 gledalcema zabeležil največji otvoritveni vikend leta 2022. Drugo zlato rolo je osvojil v prvem tednu predvajanja in v dveh tednih predvajanja tretjo. Film je naštel 78.216 gledalcev, še piše v sporočilu za javnost.