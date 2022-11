Rekorden račun za uvoz hrane je posledica depreciacije več valut in vojne v Ukrajini, poročilo FAO povzema francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajina in Rusija sta kmetijski velesili; od njunega izvoza pšenice in sončničnega olja je namreč odvisnih več kot 30 držav.

»Velika večina višjega računa za uvoz hrane pade na bogate države, predvsem zaradi višjih cen hrane, povečal pa se bo tudi obseg uvoza,« so zapisali v poročilu.

Posledice podražitev bodo sicer najbolj občutile gospodarsko šibke države. »Pričakovati je, da bo skupni račun za uvoz hrane pri državah z nizkimi dohodki ostal nespremenjen, se bo pa obseg uvoza zmanjšal za 10 odstotkov,« so izpostavili.

Podsaharska Afrika, ki že tako močno trpi zaradi podhranjenosti, naj bi kljub količinsko manjšemu uvozu hrane zanj porabila 4,8 milijarde dolarjev več. »To so z vidika prehranske varnosti alarmantni podatki,« je dejal FAO.

FAO si sicer že več mesecev prizadeva za vzpostavitev sistemske finančne pomoči revnejšim državam, ki so močno odvisne od uvoza hrane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.