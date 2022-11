Na prejšnjih sojenjih je bilo moč iz pričevanja prič razbrati, da je bila Julija Sebastienovo dekle že takrat, ko je bil še v zvezi s Saro Veber, ki naj bi jo mnogim predstavljal kot poslovno partnerko. Julija Adlešič je danes to zanikala. Pričanju se ni odpovedala, pa čeprav bi se kot zunajzakonska partnerka obtoženega lahko. Dejala je, da sta še vedno v zvezi, obiskuje pa da ga tudi v priporu. Povedala je, da je za dogodek v Pernovem prvič izvedela iz medijev, pa tudi iz govoric, ki so krožile. Potem je Sebastiena, s katerim sta se poznala že od leta 2012, tudi sama vprašala, kaj se je zgodilo. Povedal ji je, da je nekaj sestavljal ali popravljal puško, ne ve točno, da je Sara medtem prišla v dnevno sobo, se dotaknila puške, takrat pa je naenkrat počilo. »Potem sva zamenjala temo in ga nisem več spraševala, ker mu je bilo zelo hudo o tem govoriti,« je še izjavila na sodišču. Leto dni po tragičnem dogodku v Pernovem naj bi Julija in Sebastien postala par. Spet ga je povprašala o tem dogodku, pa ji je rekel, da mu še vedno ni jasno, kako se je lahko to zgodilo. In da ne glede na to, kaj se je zgodilo, se on čuti krivega za Sarino smrt. Julija ga je tolažila, da pač na nekatere stvari v življenju nimamo vpliva.

Potrdila je, da Abramova pozna že iz najstniških let, da so bile vanj zaljubljene vse punce, tudi ona: »Vedno, ko se je kje pojavil, je bilo okoli njega dvajset deklet.«

Sojenje se nadaljuje s pričanjem še nekaterih prič. mm