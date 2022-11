V Los Angelesu so gosti povedli v 19. minuti, ko je zadel Taylor Raddysh, domači pa so izenačili v 22. minuti, uspešen je bil Phillip Danault. Ko je kazalo, da tudi podaljšek ne bo odločil zmagovalca, pa je dve sekundi pred koncem zmagoviti zadetek prispeval Kevin Fiala.

»Res je bila trda tekma z obeh strani, tudi oba vratarja sta bila neverjetna. Bilo je kot v končnici, lepo je, da smo zmagali,« je lakingsinsider.com navedel Fialo. Tudi Kopitar je v 27. minuti dosegel zadetek, a so ga sodniki razveljavili zaradi predhodnega prekrška Fiale. Kralji so zdaj po tretji zaporedni zmagi z 19 točkami druga najboljša ekipa zahodne konference.

Na vrhu ostaja Vegas

Uspešni sta bili tudi najboljši ekipi lige. Vegas Golden Knights, ki so s 26 točkami najboljši v ligi in zahodni konferenci, so s 7:4 v gosteh ugnali Buffalo Sabres, potem ko je Jack Eichel dosegel tri gole in podajo (vse v zadnji tretjini), Chandler Stephenson pa gol in tri podaje.

Boston Bruins, ki so s 24 točkami na vrhu vzhodne konference, pa so s 3:1 ugnali Calgary Flames. David Pastrnak je prispeval gol in podajo za Bostončane in je pri 22 točkah (9 golov in 13 podaj). To trenutno zadošča za tretje mesto med strelci.

Visoka zmaga Rangersov

Na vrhu sta Connor McDavid in Leon Draisaitl iz Edmonton Oilers z 31 oziroma 27 točkami. Ta dva tokrat nista bila posebej uspešna, saj sta izgubila na gostovanju pri Carolini Hurricanes z 2:7. McDavid je tekmo sicer končal z golom in podajo, Draisaitl pa s podajo, toda pri domačih so imeli več razpoloženih igralcev, med drugim je Andrej Svečnikov dosegel tri zadetke.

Omeniti velja tudi visoko zmago New York Rangers, ki so z 8:2 v gosteh premagali Detroit Red Wings, branilec Adam Fox pa je v statistiko vpisal gol in tri podaje.

Na preostalih tekmah so Columbus Blue Jackets s 5:1 ugnali Philadelphio Flyers, New Jersey Devils so po podaljšku s 4:3 premagali Ottawo Senators, New York Islanders so z 0:2 izgubili proti Arizoni Coyotes, St. Louis Blues je s 5:3 odpravil San Jose Sharks, branilci naslova Colorado Avalanche pa z enakim izidom Nashville Predators.