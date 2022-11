Kot so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola, so med januarjem in septembrom na rast prihodkov poleg rasti nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi povečana količinska prodaja goriv in derivatov, priključitev družbe Crodux derivati dva v skupino Petrol in regulacija cen goriv.

Na ravni skupine je Petrol v devetih mesecih prodal 3,1 milijona ton goriv in derivatov oz. 36 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. S prodajo trgovskega blaga in storitev je ustvaril 385,7 milijona evrov prihodkov oz. štiri odstotke več. Skupina je v omenjenem obdobju prodala tudi 13,1 TWh zemeljskega plina, 8,6 TWh elektrike in 108,5 GWh toplote.

Prilagojeni kosmati dobiček je znašal 405,3 milijona evrov, kar je odstotek manj kot v prvih devetih mesecih lani. »Pozitiven doprinos vključitve družbe Crodux derivati dva v skupino k rasti prilagojenega kosmatega poslovnega izida je bil v celoti izničen z učinkom regulacije cen goriv na Hrvaškem, saj regulirane cene niso omogočile pokrivanja stroškov poslovanja,« so ob objavi rezultatov navedli v družbi pod taktirko Nade Drobne Popović.

Dobiček iz poslovanja nižji za 75 odstotkov

Zaradi ukrepov države na trgu pogonskih goriv skupina Petrol po lastnih ocenah beleži znižanje prilagojenega kosmatega dobička za 108,9 milijona evrov v Sloveniji in 34,6 milijona evrov na Hrvaškem. Dodaten izpad je bil v Sloveniji povzročen v obdobju od 21. junija do 16. avgusta letos zaradi določitve najvišje dovoljene marže, ki pa po navedbah Petrola ni omogočala pokrivanja vseh stroškov.

Zaradi regulacije cen omrežnine za električno energijo med 1. februarjem in 30. aprilom letos ter izenačitve gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina in etažnih lastnikov od 1. januarja letos dalje (oboje v Sloveniji) Petrol beleži dodatnih 2,4 milijona evrov izpada prilagojenega kosmatega poslovnega izida, so še navedli v družbi. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je v prvih devetih mesecih nanesel 98,3 milijona evrov, kar je 44 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, dobiček iz poslovanja pa se je znižal za 75 odstotkov na 30,2 milijona evrov.

Stroški iz poslovanja skupine, ki je konec septembra zaposlovala 6283 ljudi, so znašali 350,5 milijona evrov, kar je 62,6 milijona evrov oz. 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od tega je bilo 39,1 milijona evrov zabeleženih zaradi vključitve družbe Crodux derivati dva v skupino Petrol, ostalo pa vknjiženo predvsem na račun rasti cen energentov ter stroškov, ki so neposredno povezani z višjo količinsko prodajo goriv in tudi višjimi nabavnimi cenami pogonskih goriv.

Uprava Petrola je nadzornemu svetu, ki se je s poslovanjem seznanil v četrtek, predstavila poročilo o vplivu regulacije cen goriv in energentov na poslovni načrt za letos z možnimi scenariji razvoja dogodkov. V njem je predstavila oceno vpliva dosedanjih že uveljavljenih ukrepov regulacije cen pogonskih in scenarije napovedanih ukrepov regulacije cen energentov do konca leta.

Na realizacijo poslovnega načrta pomembno vpliva tudi poslovanje družbe Geoplin, v kateri ima Petrol 74,34-odstotni lastniški delež. Do priprave poročila še ni bilo mogoče opredeliti vpliva zmanjšanja dobav zemeljskega plina iz Rusije in povečanja nakupov zemeljskega plina iz nadomestnih virov na morebitno dodatno potrebo Geoplina po likvidnih sredstvih in kapitalu do konca letošnjega leta. Soglasje za likvidnostno posojilo, katerega višina ni znana, govori pa se o približno 50 milijonih evrov, je sicer skupščina Geoplina dala oktobra.

Ocene poslovanja do konca leta še ni mogoče pripraviti

Zaradi velike negotovosti glede povračila gospodarske škode in izgubljenega dobička skupine Petrol zaradi omejevanja cen pogonskih goriv in ostalih energentov (električna energija in zemeljski plin) v letošnjem letu v Sloveniji in na Hrvaškem ter zaradi neznank glede poslovanja Geoplina v tem trenutku ni mogoče podati ocene poslovanja za skupino do konca leta, niti ni mogoče pripraviti rebalansa poslovnega načrta, poudarjajo v družbi, katere nadzorni svet je vlado pozval k čimprejšnji obravnavi zahtevka družbe in povrnitve škode iz naslova regulacije cen naftnih derivatov v obdobju od 15. marca do 30. aprila in od 11. maja do 20. junija.

Decembra lani predstavljen poslovni načrt za leto 2022 je bil zastavljen zelo ambiciozno. Predvideval je prihodke v višini 5,9 milijarde evrov, kar je Petrol sicer že presegel, in v sedanjih razmerah nedosegljiv čisti dobiček v višini 158,2 milijona evrov.