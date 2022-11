»Ukrajinskih zastav, ki so bile v okviru še vedno trajajoče obrambne operacije vrnjene na svoje mesto, je že na desetine,« je Volodimir Zelenski dejal v svojem dnevnem nagovoru ukrajinskemu narodu in izpostavil, da je bilo doslej izpod ruske okupacije osvobojenih že 41 krajev v regiji Herson. Ob tem je opozoril, da so ruske enote ob umiku za seboj pustile »na tisoče neeksplodiranih bomb in streliva«. Po njegovi oceni je sicer približno 170.000 kvadratnih kilometrov države prekritih z minami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruske sile so v četrtek po ukazu ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja v regiji Herson začele z umikom z desnega brega reke Dneper. Čeprav se je napredovanje ukrajinskih sil v ofenzivi za osvoboditev regije in mesta Herson v zadnjih tednih upočasnilo, je bila oskrba ruskih sil na desnem bregu Dnepra močno otežena, saj so ukrajinske sile tam uničile več mostov čez reko. V odzivu na napoved umika je ukrajinski predsednik dejal, da kljub temu ostajajo previdni, saj da "sovražnik ne daje daril" in »ne dela gest dobre volje«.

ZDA: Dodatna vojaška pomoč v vrednosti 400 milijonov dolarjev

Iz Ukrajine sicer danes poročajo o novem ruskem napadu na južno mesto Mikolajiv, nedaleč od frontne črte. V napadu na večnadstropno stanovanjsko poslopje so bili ubiti najmanj štirje ljudje, je sporočil guverner regije Mikolajiv Vitalij Kim.

Medtem so iz Washingtona v četrtek sporočili, da bodo ZDA Ukrajini namenile dodatno vojaško pomoč v vrednosti 400 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi »nenehnih in brutalnih zračnih napadov Rusije na ukrajinsko civilno in kritično infrastrukturo so dodatne zmogljivosti zračne obrambe ključnega pomena,« je ob odobritvi paketa dejala tiskovna predstavnica Pentagona Sabrina Singh.

Paket vključuje štiri visoko mobilne sisteme zračne obrambe kratkega dosega Avenger, rakete Stinger, rakete za sisteme Hawk, artilerijsko in minometno strelivo, strelivo za raketomete Himars ter več kot 20 milijonov nabojev za osebno orožje.

Zelenski se je ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu za pomoč že zahvalil. »Skupaj gradimo zračni ščit za zaščito civilistov,« je zapisal na Twitterju in dodal, da se Ukrajina približuje zmagi.

Načelnik štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil general Mike Miley je sicer v četrtek v New Yorku ocenil, da je doslej v Ukrajini umrlo ali bilo ranjenih več kot 100.000 ruskih vojakov, podobno število žrtev pa naj bi bilo tudi med ukrajinskimi branilci.