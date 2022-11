V soboto bo precej goste koprenaste oblačnosti, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem bo čez dan spet zapihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 12 do 16, ob morju okoli 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo dopoldne bo precej jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa bo megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo od juga postopno pooblačilo, možna bo kakšna kaplja dežja. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo suho vreme.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje prehodno od severa doteka nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bo v Kvarnerju pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.