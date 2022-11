Demokratom je z zmago Johna Fettermana proti republikancu Mehmetu Ozu v Pensilvaniji uspel doslej edini preobrat na volitvah v zvezni senat. Vsi ostali kandidati so zadržali sedeže za svojo stranko, odprte pa so še tri tekme - v Arizoni, Nevadi in Georgii, kjer lahko podoben podvig uspe le republikancem, saj gre za tri demokratske sedeže.

Pred volitvami je bilo razmerje v senatu 50 proti 50, odločilen glas za večino pa je prispevala demokratska podpredsednica ZDA Kamala Harris. Trenutno lahko na večino upata obe stranki. Demokrati imajo zagotovljenih 48 sedežev, republikanci pa 49.

V Arizoni nekoliko bolje kaže demokratu Marku Kellyju, ki po 79 odstotkih preštetih glasov vodi pred republikancem Blakom Mastersom z 51,7 proti 46,1 odstotka glasov. V nadaljevanju pričakujejo rezultate iz republikanskih okrožij in Masters lahko še vedno zmaga.

V Nevadi republikanski izzivalec Adam Laxalt vodi pred demokratsko senatorko Catherine Cortez Masto po 86 odstotkih preštetih glasov z 48,9 proti 48 odstotkom. Razlika je okoli 8000 glasov in v nadaljevanju se pričakuje več izidov iz demokratskih okrožij, torej lahko demokratka še vedno zmaga.

Potem je tu še Georgia, kjer se ponavlja leto 2020 z drugim krogom senatnih volitev. Demokratski senator Raphael Warnock je v prvem krogu dobil 49,4 odstotka glasov, republikanski izzivalec Herschel Walker pa 48,5 odstotka. Georgia utegne biti tako 6. decembra, ko bo potekal drugi krog, v središču ameriške politične pozornosti.

V predstavniškem domu so si republikanci medtem doslej zagotovili 210 sedežev, demokrati pa 197, čaka se še na 28 odločitev. Za prevzem večine je potrebnih 218 glasov. Republikanci so favoriti, čeprav se lahko teoretično posreči tudi demokratom. Demokrati so imeli pred volitvami 220 sedežev, republikanci 212, trije pa so bili prazni.

Demokratom je uspelo nekoliko zmanjšati zaostanek pri guvernerskih položajih. Pred volitvami so jih imeli 22, republikanci pa 28. Trenutno jih imajo demokrati potrjenih 23, republikanci pa 24. Odprte ostajajo še odločitve v Arizoni, Aljaski in Nevadi. Arizona in Nevada se lahko obrneta v eno ali drugo smer, Aljaska pa bo ostala republikanska.