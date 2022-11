Štiridnevne priprave s šestimi treningi v izredno okrnjeni zasedbi so za slovensko košarkarsko reprezentanco preteklost, pred njo pa izziv, ki lahko prinese ogromno. Morebitna zmaga na tretji tekmi drugega dela kvalifikacij proti Izraelu v Tel Avivu bi izbrani vrsti selektorja Aleksandra Sekulića na stežaj odprla vrata svetovnega prvenstva, poraz pa bi položaj otežil, a ne bi bil poguben. »Izrael ima kakovostno zasedbo z dobrimi posamezniki. Verjamem pa, da smo lahko kos nalogi,« pred današnjim obračunom sporoča selektor Aleksander Sekulić, ki poleg že tako odsotnega Gregorja Glasa med dvanajsterico za tekmo ni uvrstil še Roberta Jurkovića.

Energija in dobra obramba

Podobno kot Slovenija bo tudi Izrael nastopil z oslabljeno zasedbo. Moštvo selektorja Guyja Goodesa je kvalifikacije za svetovno prvenstvo začelo z zmagama proti Poljski in Estoniji lanskega novembra, nato pa v nadaljevanju vpisalo pet porazov (dvakrat proti Nemčiji ter po enkrat proti Poljski, Finski in Švedski) in zmago proti Estoniji. Na zadnji tekmi kvalifikacij so proti Švedski pred domačimi gledalci gladko klonili kljub temu, da so imeli na voljo najboljše posameznike. »Kot poudarjamo že od samega začetka, bo naše osnovno vodilo igra v obrambi. Vložiti bomo morali veliko energije in biti zbrani od prve do zadnje minute tekme. Nasprotnika moramo onemogočiti pri razvijanju igre in ga prisiliti v čim večje število napak. V ekipi je kar nekaj novih obrazov, s tem pa tudi neznank glede reakcij na tako pomembni tekmi. Hitro bomo morali reagirati in se prilagajati situacijam na igrišču. Kot vedno je vzdušje v ekipi fantastično, delovna vnema je na visoki ravni, vsi so zelo motivirani in komaj čakamo tekmo,« je še povedal Aleksander Sekulić.

Tekme se veseli tudi eden bolj izkušenih posameznikov v slovenski izbrani vrsti Blaž Mahkovic. »Pred nami je zelo pomemben in zahteven dvoboj. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da tekmo dobimo, s takšnim pristopom se bomo tudi lotili tekmeca. Ključ do uspeha bo vsekakor igra v obrambi. Pomembni bodo naša energija, agresiven pristop in borba od začetka do konca. Tekmecu moramo zapreti poti do koša ter na drugi strani doseči čim več lahkih košev iz protinapadov.«

Samar ne čuti pritiska

Ob odsotnosti Luke Dončića, Gorana Dragića in Alekseja Nikolića bo proti Izraelu in Nemčiji velika odgovornost pri organizaciji igre na Žigi Samarju. 21-letni Jeseničan dela velike korake v karieri, saj je še pred dvema sezonama igral v tretji španski ligi za Zamoro, lani pri španskem prvoligašu Fuenlabradi, letos pa ga je evroligaš Alba iz Berlina posodil v Hamburg, kjer se je odlično znašel. Po vsega osmih uradnih nastopih v reprezentanci bo že moral prevzeti vlogo nosilca, kar pa ga ne skrbi. »Nisem pričakoval, da bo do tega prišlo tako hitro. Ne čutim nobenega pritiska. Priložnosti se veselim in jo bom poskušal kar najbolje izkoristiti,« pravi Žiga Samar, ki se je poleti veliko naučil od Gorana Dragića. »Težko bi povedal, kaj vse. Če bi moral nekaj izpostaviti, je to komunikacija na igrišču in ob njem.«

V letošnji sezoni prvič v karieri nastopa v mednarodnem tekmovanju, saj je Hamburg del evropskega pokala. »Cilj je bil, da grem v klub, ki igra dve tekmovanji. S tem sem naredil korak naprej v karieri, saj je tak ritem precej bolj naporen.« Edina stvar, ki ga v tokratnem ciklu zanima, je, da se reprezentanca uvrsti na svetovno prvenstvo. »Ker je moštvo močno prevetreno, smo se v kratkem času bolj ali manj posvečali sebi. Za podrobno analizo nasprotnika ni časa, prepričan pa sem, da lahko ob pravem pristopu proti Izraelu pridemo do zmage.«