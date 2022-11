V Kabulu ženske več ne smejo obiskovati parkov

Talibani so v Afganistanu še dodatno omejili pravice žensk, saj so jim v prestolnici Kabul prepovedali obisk parkov, pa tudi zabaviščnih parkov, ki jih običajno obiskujejo družine z otroci. Talibanske oblasti so to storile po tem, ko so obiskovalce že ločili po spolu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.