Za navijače Barcelone junak, za povprečnega spremljevalca nogometa negativec. Takšno je bilo slovo 35-letnega srednjega branilca Gerarda Piqueja, enega izmed nogometašev z največ lovorikami in simbola Barcelone, ob zaključku veličastne kariere. Ko je minulo soboto na tekmi proti Almerii v 84. minuti ob ovacijah zapuščal zelenico na domačem stadionu Camp Nou, so ga oblile solze. »Hvala vsem – soigralcem, strokovnemu štabu in vsem v klubu. Včasih ljubezen pokažeš tudi z odhodom,« so bile poslovilne besede Piqueja, preden je bruhnil v jok. Tri dni kasneje na gostovanju pri Osasuni si je prislužil izključitev, čeprav sploh ni bil na igrišču, ampak le na klopi za rezerve. Ko je sodnik Jesus Gil Manzano zapiskal konec prvega polčasa v Pamploni, po katerem je domače moštvo vodilo z 1:0 in je bil za nameček izključen še Lewandowski, je Pique pristopil k sodniku in mu očital, da znova sodi v škodo katalonskega kluba. Pri tem je izrekel nekaj zelo neprimernih besed, med drugim da se poserje na njegovo mamo, in jo ozmerjal s kurbo. Sodnik Manzano je v zapisniku navedel vse besede, ki jih je izrekel Pique, in mu zaradi njih pokazal rdeči karton. Ni bilo prvič, da je Manzano pokazal rdeči karton Piqueju, čeprav sploh ni bil na igrišču. Lani aprila ga je na el clasicu izključil, ko je prišel protestirat, da ni dovolj dolgo podaljšal tekme. Skupaj je Pique v karieri prejel enajst rdečih kartonov in s tem izenačil neslavni klubski rekord Bolgara Hrista Stoičkova.

Prvo pogodbo podpisal z Manchester Unitedom

Pique je član Barcelone od rojstva, za kar ima zasluge ded, ki je bil tudi podpredsednik kluba. Potem ko je igral za vse selekcije slovite klubske šole La Masia, prve profesionalne pogodbe ni podpisal s katalonskim velikanom, ampak je leta 2004 raje izbral Manchester United, ki ga je dobil brezplačno. V Manchestru se ni naigral, vendar je dobil veliko izkušenj, ko je treniral skupaj z Riom Ferdinandom in Nemanjo Vidićem, ki sta bila tedaj najboljši par srednjih branilcev na svetu. Igralne minute je ujel tako, da je igral kot posojeni igralec za Zaragozo, kjer je imel pogodbo, da mora nastopiti najmanj na 20 tekmah, zbral jih je 22.

Po štirih letih v Angliji se je vrnil v Barcelono, kjer ga je pričakal trener Pep Guardiola s povsem drugačnimi zahtevami, kot jih je imel Alex Ferguson. Pique je takoj dobil priložnost zaigrati v novem revolucionarnem sistemu, v katerem so branilci stali skoraj na sredini igrišča, z žogo pa so igrali enako dobro kot brez nje. Pique in soigralci iz obrambe so brez težav gradili igro in z diagonalnimi podajami, ki so bile dolge tudi po 50 metrov, razbijali obrambo tekmecev in zaposlovali soigralce v napadu. Hitro je postal vzorčni primer, kakšen mora biti srednji branilec. Na tekmo je imel po 60 podaj, njihova točnost je bil 90-odstotna, dobil je tudi 70 odstotkov zračnih dvobojev.

Ko je Barcelona začela delati napake pri nakupih igralcev in je zašla v finančne težave, je začela bledeti tudi Piquejeva kariera. Ni mogel več slediti hitremu ritmu, zato se je znašel na udaru kritik navijačev in tudi preostalega dela ekipe. Eden od junakov kluba je postal glavni negativec, ko se klub že drugo sezono zapored ni uvrstil v izločilne boje lige prvakov. Njegova napaka proti Interju je bila ključna, da bo Barcelona spomladi igrala v ligi Evropa.

12 ur dolga pogajanja s Shakiro o skrbništvu sinov

Puique, njegov oče je bil poslovnež, mama pa direktorica bolnišnice, pa ni bil le nogometaš, ampak tudi velik zagovornik samostojnosti Katalonije. Bil je med najbolj izpostavljenimi obrazi na referendumu za neodvisnost leta 2017. S tem si je nakopal sovražnike v preostalem delu države, zato so nasprotovali njegovemu igranju za reprezentanco. Od leta 2011 do junija letos je bil v zvezi z deset let starejšo kolumbijsko pevko Shakiro, s katero sta se spoznala med snemanjem videospota za svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Imata dva sinova in ločitev je bila burna, pogajanja o skrbništvu nad otrokoma so trajala kar 12 ur. Pique je tudi med ustanovitelji in predsednik holdinga Kosmos, ki se ukvarja za naložbami v šport in medije. Z mednarodno teniško zvezo so sklenili 25-letno pogodbo, vredno 3 milijarde dolarjev, s katero so preoblikovali tekmovanje za Davisov pokal. Preko holdinga je kupil španska nogometna kluba Andorra (letos napredoval v drugo ligo) in Gimnastic Manresa (peta liga). Je tudi navdušen igralec pokra, zaradi davčne goljufije pa je moral leta 2019 plačati 2,1 milijona evrov.