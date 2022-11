Ruska vojska naj bi se torej že sprijaznila s hudim porazom, ko je v sredo napovedala umik iz mesta in z desnega brega reke. Gre za edino glavno mesto katere od ukrajinskih regij, ki ga je Putin osvojil, in sicer že v prvem tednu vojne v začetku marca. Poleg tega naj bi šlo za popoln umik z desnega brega Dnepra, od koder so marca ruske sile poskušale prodreti do Odese. Za Putina bo umik iz dela regije toliko bolj ponižujoč, ker jo je kot še tri druge konec septembra priključil Rusiji. A že avgusta je bilo jasno, da preko več kot kilometer široke reke Putin ne bo mogel več oskrbovati svojih enot, ker je ukrajinska vojska porušila mostove. Zdaj naj bi Dneper postal učinkovita ruska obrambna črta, tako da se menda številni ruski vojaki že selijo v Donbas, kjer se siloviti spopadi nadaljujejo, a skoraj ni sprememb na fronti.

V zahodnih državah so pozdravili rusko odločitev za umik iz Hersona, predsednik ZDA Joe Biden jo ima za dokaz, da je ruska vojska v hudih težavah. V Ukrajini pa so previdni in opozarjajo, da gre morda za past in da bi lahko ruska vojska podstavila mine v mestu, pripadniki njenih elitnih enot pa bi preoblečeni v civiliste napadali ukrajinske vojake. Ukrajinska vojska je le še 12 kilometrov od mesta, ki se mu počasi bliža z zahoda, severa in vzhoda.

Obstaja možnost za pogajanja

Morda ni povsem brez povezave z umikom iz Hersona sporočilo ruskega veleposlaništva v Indoneziji, da se Putin prihodnji teden ne bo udeležil vrha G20, »morda pa bo sodeloval po videopovezavi«. Namesto njega bo na Bali prišel zunanji minister Sergej Lavrov. Zdi se, da si Putin v času porazov svoje vojske ne želi poslušati še moralnih očitkov drugih voditeljev, kot je Joe Biden, ki ga je že označil za vojnega zločinca.

Zagovorniki ideje, da bi bilo treba Kijev in Moskvo prisiliti v mirovna pogajanja, pa obžalujejo, da ga ne bo na Bali, saj bo tako zamujena priložnost za končanje spopadov. A večina zahodnih politikov noče preveč popuščati Putinu in meni, da še ni napočil čas za pogajanja o trajnem miru. Tudi če bi zdaj s premirjem zamrznili konflikt, bi bilo to preveč v korist agresorja, ki je zasedel velik del Ukrajine.

Načelnik ameriškega generalštaba general Mark Milley pa je vendarle izjavil, da obstaja možnost za pogajanja med Moskvo in Kijevom. »Še prej pa mora vsaka stran priznati, da zmaga ni mogoča z vojaškimi sredstvi,« je dejal. Milley sicer ocenjuje, da je umrlo ali bilo ranjenih okoli 100.000 ruskih vojakov. »Najbrž je na ukrajinski strani podobno,« je dodal.