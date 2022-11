Uvodni dvoboj polfinala kvalifikacij za svetovno skupino teniškega pokala Billie Jean King med Slovenijo in Kitajsko v Velenju bosta danes ob 15. uri odigrali Nina Potočnik in Qinwen Zheng. Po dvoboju bo v Beli dvorani v Velenju krajša slovesnost ob koncu športne poti domačinke, ki ima v zadnjih letih stalno bivališče v Dubaju, Katarine Srebotnik, sledila bo še partija med Kajo Juvan in Xinyu Wang. Preostali trije dvoboji bodo jutri, ko se bo dvoboj med najboljšima igralkama obeh reprezentanc začel ob 12. uri.

Kapetan Kitajske Feng Liu je presenetil s postavo, saj je na mesto druge igralke postavil po uvrstitvi na lestvici WTA šele svojo četrto tenisačico, ki zaseda 97. mesto na svetu. Na klopi je tako pustil Xiyu Wang (50.) in Yue Yuan (74.), ki sta predvideni za zadnjo igro dvojic. »Malce nas je presenetila njihova postava, a Kaja ima s svojo prvo tekmico pozitiven rezultat, dobila je oba dvoboja, tako da upam, da bo podaljšala zmagovalni niz. Potihoma smo upali, da bo začela Nina, kar se nam je uresničilo, tako da gremo v dvoboj s pozitivnimi mislimi in maksimalno motivirani,« je po žrebu v Velenju povedal kapetan Andrej Kraševec.

Za 25-letno Nino Potočnik bo današnji nastop četrti za reprezentanco. Med posameznicami je dobila edini dvoboj, ki ga je igrala leta 2018 proti Madžarki Ani Bondar. »Vedno je lepo biti del reprezentance. Zame je to velika čast in vedno sem se ter se bom z veseljem in ponosom odzvala vabilu kapetana. Kar zadeva žreb, smo si vsi potihoma želeli, da bi jaz začela. Tekmice sicer ne poznam, a verjamem, da bomo s kapetanom preučili njeno igro in se čim bolje pripravili na dvoboj,« je dejala Nina Potočnik, ki je prav ta teden dosegla svojo najvišjo uvrstitev v karieri, 270. mesto. »Zagotovo bom imela nekaj treme, a to je pozitivna trema, ki je v športu vedno potrebna, da te še bolj motivira. Dobro sem pripravljena na dvoboj, saj sem letos odigrala veliko tekem, tudi proti boljšim nasprotnicam, in mislim, da sem v zadnjem času nadgradila svojo igro. Hkrati mi ustreza igrišče oziroma podlaga, saj je zelo podobna tisti, na kateri ves čas treniram,« je dodala Ptujčanka.

Za Nino Potočnik bo nastopila prva slovenska igralka Kaja Juvan, 88. na lestvici WTA. Ljubljančanka, ki bo čez štirinajst dni dopolnila dvaindvajset let, ima v reprezentanci pozitivno razmerje tako med posameznicami (8-5) kot v dvojicah (4-3). Z vrstnico iz Kitajske je odigrala dva dvoboja, oba dobila, nazadnje v polfinalu mladinskih olimpijskih iger 2018 v Buenos Airesu. »Njihov kapetan se je očitno odločil na podlagi rezultatov na zadnjih turnirjih, kjer je Wangova dobro igrala. Oktobra je dvakrat nastopila v finalih turnirjev ITF. Jaz v zadnjih dveh mesecih nisem igrala turnirjev, zato sem lačna tekmovanj in komaj čakam, da se vse skupaj začne. Podlaga mi ustreza, priprave so bile dobre, vzdušje v ekipi je odlično, le še na terenu se nam mora vse poklopiti. Ob tej priložnosti bi povabila gledalce v Belo dvorano, saj nam podpora občinstva veliko pomeni in je lahko odločilna na poti do zmage,« je povedala Kaja Juvan.

Spored, danes ob 15. uri: Nina Potočnik – Qinwen Zheng, sledi: Kaja Juvan – Xinyu Wang, jutri ob 12. uri: Kaja Juvan – Qinwen Zheng, sledi: Nina Potočnik – Xinyu Wang, sledi: Kaja Juvan, Nina Potočnik – Yue Yoa, Xinyu Wang.