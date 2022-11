Coca-Cola HBC Adria v duhu družbene odgovornosti podpira partnerje v sektorju HoReCa pri doseganju rasti in soočanju s ključnimi izzivi. Eden bolj perečih je pomanjkanje kompetentnih kadrov. Izobraževalni program Raise the Bar Youth je zato namenjen dijakom višjih letnikov gostinskih in turističnih šol s ciljem krepitve mehkih in poslovnih kompetenc.

Bruno Jelić, direktor oddelka za korporativne zadeve in trajnost v družbi Coca-Cola HBC Adria, pojasnjuje, da je dodana vrednost programa naslavljanje aktualnih izzivov v živahnem gostinskem sektorju – slovenska podružnica že več kot pet desetletij soustvarja dogajanje v gospodarstvu in družbi. »V duhu družbene odgovornosti želimo aktivno prispevati k oblikovanju rešitev za izzive v lokalnih skupnostih, kjer poslujemo. Pri svojem poslovanju smo tesno vpeti v gostinski sektor, ki se sooča s pomanjkanjem usposobljenih sodelavcev. Hkrati je podpiranje mladih ena od naših strateških usmeritev. S projektom Raise the Bar Youth združujemo oboje.« V sodelovanju z gostinskimi šolami in različnimi strokovnjaki dijakom omogočajo krepitev znanja in veščin, ki jim bodo koristile v življenju in na karierni poti. S tem prispevajo k razvoju kompetentnih kadrov, ki so ključni za razvoj njihovih partnerjev in celotnega sektorja HoReCa.

Preplet teorije in prakse

Program Raise the Bar Youth je sestavljen iz različnih vsebinskih modulov. Ti kombinirajo teoretično znanje strokovnjakov s praktičnimi primeri, ki jih z dijaki delijo znani barmani, kuharji in podjetniki. Moduli podpirajo srednješolce pri razvoju dragocenih veščin in jih povezujejo z realnimi potrebami trga. Program se je začel izvajati v prvem semestru šolskega leta 2022/23. Slovenski dijaki bodo prisluhnili dvema vsebinskima moduloma. Prvi je osredotočen na krepitev komunikacijskih veščin in timskega dela, drugi pa na samozaposlitev in podjetništvo.

Odgovor na pomanjkanje kadrov v gostinstvu

Podjetje je koncept projekta Raise the Bar Youth zasnovalo na podlagi izsledkov analize, ki je vključevala odzive študentov, profesorjev ter ljudi iz gostinstva in turizma. Analiza je potrdila pomanjkanje kompetentne delovne sile v sektorju gostinstva. Hkrati obstajajo priložnosti za obogatitev učnih programov z vsebinami s področja timskega dela, komunikacije in samozaposlovanja v gostinstvu ter dopolnitev teoretskega znanja z vključevanjem strokovnjakov iz te panoge v izobraževanje. Podjetje je projekt najprej začelo izvajati na Hrvaškem leta 2019, nato pa so se aktivnosti razvijale in lani razširile tudi v Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. Pod okriljem projekta se izvaja akademija kot oblika dodatnega strokovnega usposabljanja za barmane, natakarje in bariste, podeljuje štipendije talentom v gostinstvu in po novem v sodelovanju z gostinskimi šolami zagotavlja tudi dodatno izobraževanje za mlade. S tem pomaga pri krepitvi kvalificirane delovne sile, ki je ključna za delodajalce v sektorju HoReCa za razvoj poslovanja v prihodnje.