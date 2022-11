Skrb za prirastek

Urad vlade za demografijo s sedežem v Mariboru, ki je začel delovati lansko jesen in je slovel po tem, da je na facebooku objavljal goreča poročila o prirastku prebivalcev v slovenskih občinah, je nova Golobova vlada nemudoma, že poleti ukinila, pristojnosti pa je prenesla na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tja so se preselili tudi zaposleni nekdanjega urada za demografijo. Naj se sliši še tako ironično, so jih premestili na urad za integracijo in oskrbo migrantov. Menda se zoper to odločitev ni pritožil nihče izmed bivših demografov.