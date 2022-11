Vse pogostejše prijave maloštevilnih pastirjev in tudi drugih prebivalcev, ki jim »hibridne zveri« povzročajo škodo z ubijanjem njihovih psov in drugih domačih živali, nakazujejo, da gre za pravo ekspanzijo z nepredvidljivimi posledicami. Nihče ne ve, ali so vzrok za to mutanti volka, ki so po mnenju strokovnjakov veliko bolj krvoločni od volkov, ali pa je krivo povečano število volkov, tradicionalnih plenilcev z dalmatinskega krasa.

Prav vsi pa se strinjajo, da je treba takšnemu tihemu pristopu do plenilcev in škode, ki jo povzročajo, narediti konec. Upravičeno se sprašujejo, ali redijo živino za hrano volkov. »Če imamo srečo, da najdemo posmrtne ostanke naše drobnice, morda dobimo kakšno kuno odškodnine. Pojedene divje ovce pa nam nihče ne more plačati,« poudarjajo tamkajšnji pastirji. Trdijo, da je število plenilcev večje tudi zato, ker gre za območje ob meji z Bosno in Hercegovino, od koder pride čez Dinaro največ križancev. To je še posebej očitno v Civljanih, vasi blizu izvira reke Cetine, kjer pastirji pogosto srečajo nenavadne, volkovom podobne živali. Razkrivajo jih barva in ušesa, ki so pri nekaterih živalih spuščena, a kljub razlikam v videzu se gibljejo skupaj v tropu z volkovi. Ljudje ne vedo, za kaj točno gre, vidijo pa, kdo jim kolje živino. Na srečo jih ima večina pastirske pse, ki se lahko kosajo z lačnimi dinarskimi zvermi. Lovci in živinorejci, ki spremljajo podatke, trdijo, da trenutno na njihovem območju živi pet ali šest tropov volkov. Ali so med njimi tudi mutanti, je težko reči. Vsi pa imajo zvezane roke, zato škoda nastaja vsak dan, tako na živini kot na divjadi, poginilo je tudi že veliko lovskih psov.

V Dalmaciji kar 16 križancev

Pogosto se zgodi, da volkovi preplašene pse priženejo do hiš, kar po besedah pastirjev kaže na to, da so bili v stiku z mutiranimi plenilci. Zelo se razhajajo mnenja tudi med lovci; nekateri menijo, da so za pogoste napade na živino krivi mutirani volkovi, taki, ki spominjajo na bitja iz legend, volkodlake. Od 17 križancev volka in psa, zabeleženih na Hrvaškem, jih je 16 v Dalmaciji. To je pokazala raziskava, ki so jo opravili v okviru predloga načrta za upravljanje volkov na Hrvaškem v letu 2019, ko so izvedli analizo vzorcev DNK, zbranih od leta 2016 do leta 2018. Da gre za ubijalske stroje, najbolje kaže dejstvo, da te živali pridejo povsem do hiš, praktično pred vrata. Ljudje se ne morejo načuditi pogumu zveri, ki v svoji nenasitnosti in agresivnosti napadajo celo pse, privezane na balkonih hiš. Za mnoge to ni volk, a tudi pes ne, še piše Slobodna Dalmacija.

Po mnenju tistih, ki so tako žival srečali, gre za kombinacijo genov volčje lakote in pasje radovednosti. Ali povedano drugače: tam, kjer se volk ustavi, gre »volk pes« brez težav naprej. Kar pomeni, da se ne boji ničesar, torej ne beži pred človekom kot navaden volk, kar lahko pripišemo predvsem pasjim genom. In kar je najhuje: te živali so nenasitne, nimajo miru, nenehno se preganjajo.