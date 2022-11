Počitnice, posvečene krompirju, so mimo in kot so opazili v oddaji Pop In na Pop TV, je slovenska zvezdniška elita odšla na lepše in se razkropila po raznih bolj ali manj oddaljenih kotičkih sveta, od koder se je po svojih medmrežnih kanalih v sliki in besedi neutrudno javljala svojemu zvestemu občestvu. Nekdanjo pevko, danes pa nadvse uspešno podjetnico Hajdi Korošec so zapazili med luksuznim, kot so še posebej poudarili, križarjenjem po Sredozemskem morju, na portalu Metropolitan pa so se posvetili puščavskemu pesku, koder je svoje odtise pustil Jernej Tozon. Kot so zabeležili v poročilu z njegovega popotovanja, je priljubljeni glasbenik izbral zanimivo dopustniško destinacijo – Jordanijo, ki so jo orisali kot deželo nasprotij med veličastno umetnostjo in moderno sedanjostjo, z veliko kulturno tradicijo. »Simpatični Čuk je potovanje izkoristil za odkrivanje zgodovine, kulture in tamkajšnjih dobrot,« so še pripisali in dodali, da je s sledilci najprej delil fotografijo iz kraja Madaba, pod katero je v arabščini zapisal: »Dobro jutro, čas je za kavo.«

Precej daleč od domačega ognjišča se je znašla tudi Jernejeva stanovska kolegica Eva Boto. In to dvakrat. Kot so razkrili v časniku Slovenske novice, se je nedavno iz Koroške preselila v Ljubljano, a kljub temu, kot pravi nadaljevanje zgodbe, da je zdaj na drugem koncu Slovenije, ni opustila številnih sprehodov v naravi, kamor se rada odpravi s svojim psom. Nazadnje jo je mahnila v bližnji gozd, a ji žal ni šlo vse po načrtu, saj ji je zatajila notranja GPS-navigacija. Kot je razkrila na instagramu, se je na poti nazaj izgubila, tako da je iz gozda prišla na čisto drugem koncu Ljubljane. Vendar kljub temu, kot so dodali na koncu zgodbe s srečnim koncem, da je Eva hodila uro dlje, kot je sprva načrtovala, se je vsemu skupaj dodobra nasmejala. Iz celotne situacije je potegnila celo koristen nauk, ki ga je sklenila deliti z vsemi ljudmi dobre volje, in sicer da se moraš včasih na poti izgubiti in prehoditi daljšo, da prideš do cilja, svojim oboževalcem pa je še namignila, naj uporabljajo navigacijo, če sami nimajo dovolj dobre.

Nuška Drašček v teoriji idealistka, v praksi realistka

Ker menda na vrata že trka ekonomska kriza in bosta besedi trajnostno in reciklaža po napovedih vse bolj prisotni tudi na naših jedilnikih, bi si veljalo zapomniti hišno prigodo, ki jo je bralnemu krožku portala Govori.se zaupala Saša Lendero. »Žal je še vedno tako, da preveč hrane zavržemo. A tukaj je super zamisel, kako je mogoče uporabiti ostanke testa – po receptu Saše Lendero, ki je to res domiselno naredila,« so zapisali v uvodu v Sašino trajnostno kosilo in pripisali, da svoje bližnje rada pocrklja z izvrstno hrano, ki jo je mogoče pripraviti tudi iz ostankov. »Pred štirimi dnevi sem zamesila testo za kruh. Prvi dan sem iz enega dela naredila fokačo, potem je testo romalo v hladilnik. Drugi dan sem naredila pico. Tretji dan ničesar, ker me ni bilo doma. Danes pa sem zadnji ostanek potlačila v tanke palačinkice, ki sem jih popekla na ponvi. Na eno stran sem na pečene naribala parmezan, namlela nekaj debele soli in to stran ponovno popekla, da se je sir strdil v hrustljavo skorjico,« je zapisala ob prizorih, ob katerih se nam lahko samo pocedijo sline, kot so njeno javljanje v družbeni eter opisali na govori.se.

Tudi Klemen Slakonja se, kot je dejal za revijo Lady, trudi, da bi svet spreminjal na bolje, v ta okvir pa seveda sodijo tudi trajnostni modeli. »Včasih kot posameznik težko vplivaš na vse, kar se dogaja. Vedno pa lahko vplivamo nase, na svoje misli in dejanja. Se pravi, če bi rad pomagal pri ekologiji, bom zavestno, vedno in povsod ločeval. V trgovini ne bom vedno znova jemal novih plastičnih vrečk, ampak bom vrečko prinesel že s seboj. Na kratke razdalje se ne bom odpravil z avtom, raje bom šel peš ali s kolesom in tako dalje,« je obrazložil Slakonja. Idealizem je prav tako blizu operni in pevki zabavne glasbe Nuški Drašček. A vendarle le v zdravi meri, kot se je izpovedala za revijo Suzy. »V teoriji sem idealistka, v praksi pa realistka. Včasih gledam na svet precej bolj rožnato, kot bi si mogoče zaslužil,« je pripomnila Draščkova in nadaljevala svojo pripoved, da ji to pogosto pride še kako prav. »Najprej gledam dobro, ko res ne gre drugače, vidim tudi tisto, kar je slabo. V sebi imam precej pozitivne energije in naravnanosti, želim se obkrožati z dobro voljo in dobrimi ljudmi,« je razmišljajoče dodala.

Tina Maze razkrila recept

Na portalu Žurnal24 pa so se ukvarjali z govoricami, da se utegne z malih ekranov v kratkem posloviti nihče drug kot Miša Molk, ki je, kot so zapisali, zagotovo ikona v slovenskem medijskem prostoru, skozi leta pa si je nabrala naklonjenost številnih gledalcev. Kot so naznanili, jo nekateri še vedno radi spremljajo, spet drugi menijo, da bi bil že čas, da svoje mesto na televiziji prepusti komu drugemu. In ker so postali tudi sami radovedni, kako je z enimi in drugimi, so jo kar sami zaslišali, ali je morda tudi sama že premišljevala o tem, da bi se poslovila od kamer. »Sem, seveda sem. Na srečo pravočasno, ker tudi če ne bi, te na to misel priženejo drugi. Eni zaradi zavisti, drugi zaradi bojazni, tretji zaradi 'ageizma',« je na zagonetno vprašanje odgovorila Molkova in za povrh dodala, da je njena nekdanja kolegica, ki se je že poslovila, Ljerka Bizilj, ko je bila direktorica TV Slovenija, v odgovor na vprašanje, zakaj Miša Molk ne sme več delati v razvedrilnem programu, vključila kar sebe, ko je rekla, »za gospe najinih let se ne spodobi, da bi delale v razvedrilnem programu«.

Ena, ki se je že poslovila oziroma kot se je izpovedala za portal Metropolitan, so jo »poslovili« kar v glavnem uredništvu, ko so ji ukinili oddajo, Zvezdana Mlakar, pa se je razgovorila o »ageizmu« za kamero in pred njo ter priznala, da si vsak lahko kdaj pa kdaj privoščil kakšno malo laž glede svojih let. »Najprej sem lagala o svojih letih, ko sem bila stara 14 let in sem enemu fantu rekla, da jih imam 16 let. Potem sem pred 30. rojstnim dnevom vsem govorila, da sem 28, ker me je bilo groza 30 let. Danes, ko pogledam nazaj, je oboje neumno, potem pa sem se pri 55 malo zataknila in nehote govorila, da sem stara 56, 57. Pa sem bila že zdavnaj 58 ali 59 let,« je, kot so dodali v komentarju, odkrito povedala Mlakarjeva. Na temo kvalitetnega staranja se je minuli teden razgovorila še nekdanja smučarska junakinja Tina Maze. Kot so navedli na spletnem mestu Govori.se, naša nekdanja smučarka vedno navduši s svojim svežim videzom, tako da se številni sprašujejo, kakšna je njena skrivnost. In jo je kar nemudoma izdala, z videoposnetkom, v katerem je razkrila, kakšen je recept za boj proti prehitremu (ali prezgodnjemu) staranju. »Slišala sem en lep rek o športu, ki pravi takole: 'Če se nočeš hitro postarati, se ukvarjaj s športom in se giblji,'« je spletu in svetu sporočila Tina.