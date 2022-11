Politična (ne)sprava

Dovolj je. Že več kot 30 let poslušamo besedo sprava. Simbolna slovesnost in sprava je bila 8. julija 1990 v Kočevskem rogu. Bil je neposreden TV prenos, bila je množica navzočih, bil je takratni nadškof in metropolit Alojzij Šuštar, ki je slovesnost vodil, in takratni predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan, ki je imel nagovor.