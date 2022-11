Vrhnika je hvaležna Vinku za izredno pomemben prispevek v procesu osamosvojitve kot soorganizatorju maneverske strukture, kot prvemu poveljniku posebne enote milice, ki je predstavljala posebno strokovno bojno moč in uspešno zagotovila zamenjavo načelnika štaba TO RS ob zavzetju RŠ TO s strani vojne policije JLA dne 4. 10. 1990. Dne 27. 6. 1991 je skupaj z ramo ob rami z enotami TO zadala odločilno lekcijo motoriziranemu vodu prvega bataljona največje tankovske brigade JLA v Sloveniji iz Vrhnike, v spopadu v Trzinu. Prav v Trzinu so slovenske obrambne sile pokazala JLA, da se z nami ni šaliti.

Vinko Beznik bo ostal Vrhniki v trajnem spominu.

Vid Drašček, Vrhnika