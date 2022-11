Za naziv se je skupno potegovalo 20 destinacij, Evropska komisija pa je v ožji izbor uvrstila tri - poleg Kranja še mesti Grevena (Grčija) in Larnaka (Ciper). Vsi trije finalisti so svoje kandidature v sredo predstavili pred žirijo v Bruslju. Kot so sporočili s kranjske mestne občine, je Kranj člane žirije navdušil ne le z dosežki na področju trajnostnega turizma, ampak tudi s konkretnim programom aktivnosti, ki jih Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) in občina nameravata izvesti v 2023. Izstopal je tudi po tem, da so trajnostna prizadevanja Kranja vzor drugim destinacijam, so dodali.

»Zmaga je rezultat dobrega ekipnega dela med občino, ZTKK in ostalimi deležniki, ki sodelujejo z nami na področju trajnostnega razvoja, ter podpore občank in občanov. Evropsko komisijo so prepričali projekti, kot je Zlati znak slovenskega turizma, nagrada za najbolj e-mobilnostno mestno občino v Sloveniji, pa zeleni kulinarični dogodek Kranjska dolga miza in Informacijski center SOS Proteus,« je ob tem povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

»Velika priložnost za dvig turističnega obiska«

Po besedah direktorja ZTKK Klemna Malovrha omenjeni naziv za mesto predstavlja veliko priložnost za dvig turističnega obiska, hkrati pa ga postavlja veliko višje na turistični zemljevid tako v Sloveniji kot v tujini. »To je tudi spodbuda za nadaljnji razvoj trajnostno naravnanih turističnih produktov,«"je še ocenil Malovrh.

Kot so pojasnili na občini, bo Kranj kot zmagovalna destinacija v evropskem prostoru predstavljen kot vzornik trajnostnih praks v turizmu. »Poleg celoletne promocije bo v letu 2023 prejel še strokovno podporo pri promociji destinacijske blagovne znamke, trajnostnih prizadevanj in dogodkov. Kot evropska destinacija odličnosti bo sodeloval tudi pri smernicah trajnostnega turizma za prihodnost tako v okviru evropske turistične industrije kot na mednarodnem prizorišču,« so še izpostavili.

Evropske destinacije odličnosti so sicer pobuda Evropske unije, ki jo izvaja Evropska komisija. Glavni namen je prepoznati in nagraditi manjše destinacije za njihove uspešne prakse zelenega prehoda in strategije za spodbujanje trajnostnega turizma.