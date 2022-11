Ponovno slaba letina jabolk

Zimsko-spomladanska in nato še poletna suša sta močno oklestili letošnji pridelek sadja, pravijo v krškem Evrosadu, kjer so v zadnjih letih precej zmanjšali pridelavo jabolk in se usmerili v pridelavo še drugega sadja, zelenjave in krompirja. Vse večji poudarek dajejo slovenskemu tržišču in ozaveščanju o pomenu kratke dobavne verige.