Današnja stavka zaposlenih v javnem potniškem prometu v britanski prestolnici je le še ena v nizu sindikalnih aktivnosti, ki so jih v zadnjem letu izvedli člani sindikatov RMT in Unite zaradi dolgotrajnih nesoglasij z delodajalci glede ukinjanja delovnih mest, pokojnin in slabšanja delovnih pogojev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Franciji je cilj stavkajočih usmerjen v povečanje pritiska na predsednika države Emmanuela Macrona, preden ta v parlament vloži predlog zakona o pokojninski reformi, na podlagi katerega bi morali milijoni delati dlje, preden se upokojijo. Sindikati opozarjajo tudi na stiske zaradi naraščajočih cen in na preobremenjenost zaradi nezadostnega zaposlovanja v sektorju, kar povzroča povečano bolniško odsotnost.

Vladajočim želimo pokazati, da če želimo ukrepati, to znamo, je dejal vodja francoskega sindikata FO Frederic Souillot.

V operaterju javnega prometa v širši pariški regiji RATP so bili zaradi stavke primorani zaustaviti skoraj vse linije podzemne železnice oz. omejiti njihovo delovanje zgolj na čas prometnih konic. Prebivalce pa so pozvali k odložitvi potovanj in delu od doma.

Po poročanju AFP naj bi vozniki upoštevali njihov poziv, saj je bila jutranja gneča manj kaotična kot sicer, mrežo kolesarskih stez v pariški prestolnici pa je napolnil val kolesarjev.

Hujše motnje so medtem zaznali na dveh glavnih progah primestne železnice, ki povezujeta središče Pariza z letališčema Charles de Gaulle in Orly.

Do »resnih motenj« je prišlo tudi na progah londonske podzemne železnice, zato so tamkajšnje oblasti ljudem svetovale, naj se izogibajo uporabi podzemne železnice. Posledično so množice ljudi čakale na prevoz na nabito polnih avtobusnih postajališčih, tudi ceste so bile bolj obremenjene kot običajno.

Francoski sindikati so sicer v zadnjih tednih organizirali stavke v več sektorjih in zahtevali povišanje plač ter povečanje zaposlovanja. Današnjo stavko bodo okronali tudi s popoldanskim protestnim shodom, zaradi česar bodo zaprte glavne prometnice v Parizu.