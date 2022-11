»Bonbone smo poslali na preiskave v center Ivan Vučetić, kjer so našli določene količine THC,« je za Novo TV povedal vodja kriminalistov na policijski upravi dubrovniško-neretvanske županije Zoran Tikvica.

Policisti so med preiskavo hiše, v kateri sta bivala kanadska državljana, našli še dve vrečki z bonboni s skupno maso okoli 500 gramov. Državljanoma Kanade, ki so jima pripadali halucinogeni bonboni, so odvzeli potni list.

»Aretacija ni bila potrebna glede na to, da bonbonov nista prodajala, ampak sta državljanki po spletu okoliščin sami zaužili bonbone, tako da bo po vsem sodeč vse skupaj ostalo pri prekršku,« je pojasnil Tikvica.