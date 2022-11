Kot je Čakš dejal za STA, je nedeljski izid odvisen predvsem od tega, ali bo levi strani uspelo mobilizirati volivce, ki bodo glasovali proti Logarju, saj imajo večji problem mobilizirati volivce za Pirc Musarjevo, in sicer iz dveh razlogov. Prvi je, da pristni levičarji v drugem krogu nimajo svojega kandidata, saj Pirc Musarjeva po vrednotah vendarle ne sodi toliko v socialno levico, drugi pa je, da če želijo mobilizirati tiste, ki so proti, jih morajo prepričati, da je Anže Logar enako Janez Janša, kar pa je »zelo težko, saj je povprečnemu opazovalcu jasno, da med njima obstajajo večje razlike - tako v osebnosti kot karakterju in načinu političnega delovanja«, meni.

Tudi po mnenju Pengova Bitenca je ključno, koliko od tistih volivcev, katerih kandidat iz prvega kroga se ni uvrstil v drugi krog, bo ostalo doma, ker enostavno ne čutijo nobenega kandidata. Glasovi proti Logarju so po njegovem mnenju tisti, ki Pirc Musarjevo potisnejo preko 50 odstotkov. Če bi glasovali zaradi programa ali zaradi nastopa, bi bila kandidata bolj enakovredna, naboj proti Janševi vladi, ki še vedno ostaja, pa Pirc Musarjevo potisne čez, je dejal.

Nizka udeležba bi koristila Logarju

Pengov Bitenc je sicer ocenil, da je zelo malo verjetno, da bi Pirc Musarjeva tekmo v nedeljo izgubila, se pa lahko zgodi tudi to. Ključna pri tem bo volilna udeležba – nižja, kot bo, bolj to koristi Logarju, ki ima bolj disciplinirane in prepričane volivce. Če bo volilna udeležba pod 42-odstotki, bo rezultat tesen, meni.

Čakš podobno ocenjuje, da bolj kot bo udeležba padala proti 40 odstotkom, večja je možnost za Logarjev uspeh, »ker vemo, da za njim stojijo odločeni volivci«. Gre za od 350.000 do 370.000 volivcev, ki Logarja podpirajo in bodo skoraj zagotovo šli na volitve, je dejal.

Podatki o volilni udeležbi na predčasnem glasovanju, ki je bila v prvih dveh dneh še višja kot pred prvim krogom in precej višja kot pretekla leta, po Čakševem mnenju še ne nakazujejo, kakšna bo končna volilna udeležba na nedeljskih volitvah, ker se spreminjajo tudi volivčeve navade. Kot meni, je to do neke mere lahko pokazatelj nekoliko višje volilne udeležbe, ampak sčasoma se tudi vse več ljudi odloča za predčasno glasovanje in si nedeljo raje rezervirajo za druge aktivnosti.

Po mnenju Pengova Bitenca pa višja udeležba na predčasnem glasovanju lahko tudi že nakazuje višjo končno udeležbo, ker se morajo ljudje za predčasno glasovanje še bolj potruditi. Prav tako pred nami ni kakšen »morski vikend«, ko bi se volivci raje podali kam drugam in zaradi tega želeli glasovati predčasno.

Kot je ocenil Pengov Bitenc, sta kandidata pred drugim krogom volitev vodila mirno kampanjo. »Zdi se, da sta bila utrujena, da ni bilo več finančnih in drugih resursov, še bolj kot prej sta se zanašala na soočenja,« je dejal. Ob tem je izpostavil, da sta bila drug do drugega vljudna in prijazna, da je bil načrt, da »bodo drugi govorili grde stvari o protikandidatu, a se te nekako niso prijele«. Kot je povzel, se pred drugim krogom niso odprle nobene nove teme, ki bi pomembno vplivale na izid, poslušali smo še več o poslovanju moža Pirc Musarjeve, Logar pa se ni mogel znebiti etikete Janševega človeka.

Tudi po Čakševem mnenju sta se predsedniška kandidata v drugem delu kampanje držala svoje začrtane strategije. Logar poudarja svojo samostojnost in predvsem povezovalnost ter umirjen in odprt pristop v politiki, Pirc Musarjeva pa, kot je videti v soočenjih in drugje, vleče v pogovor Logarjevo preteklost z Janezom Janšo in stranko SDS, ki je sprožilec za njene potencialne volivce.

Za agresivnejšo kampanjo se po Čakševih navedbah kandidata nista odločila, ker si ljudje kot predsednika republike ne predstavljajo konfliktnega človeka, ampak umirjenega povezovalnega, odprtega, tudi odločnega, ampak ne agresivnega in napadalnega. Glavni spopad poteka v zaledju, med njunimi podporniki, je dodal.