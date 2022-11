Jamski laboratorij Tular že 62 let raziskuje človeške ribice in skrbi za njihovo zaščito. »Naša temeljna dejavnost je opazovanje človeške ribice in spoznavanje njenega življenja v polnaravnih razmerah, saj nam je v globoko v podzemlju nedostopna,« je na novinarski konferenci pred odprtjem info centra povedal vodja laboratorija Gregor Aljančič, katerega oče je začel s to dejavnostjo in urejanjem jamskega laboratorija.

Več kot 20 let je tlela ideja, da bi problematiko človeške ribice in skrbi za zdravo okolje približali ljudem. S predavanji po Sloveniji in tujini namreč ne morejo doseči široke javnosti. Prav to jim bo omogočal novi informacijski center, v katerem bodo s stalno razstavo in živo zgodbo o človeški ribici dvignili zavest o tej ogroženi živali ter njenem varovanju.

Rovi pod starim Kranjem bodo po Postojnski jami druga lokacija v državi, kjer bodo ljudje lahko videli človeško ribico. Kot je pojasnil Aljančič, jim je Agencija RS za okolje dovolila iz narave odvzeti pet belih in tri črne človeške ribice, kar pomeni, da bodo imeli na ogled do osem živali, ki pa se bodo menjale. Trenutno imajo v akvariju dve človeški ribici.

Aljančič je poudaril, da to niso živali, ki bi jih vzeli iz njihovega naravnega okolja, temveč so to človeške ribice, ki jih poplave odplaknejo iz podzemlja in potem obležijo na kraških travnikih, kjer so zapisane poginu, saj se bodisi posušijo, bodisi jih pojedo vodne ptice. Jamski laboratorij Tular pa se ukvarja z njihovim reševanjem.

Vsa sredstva, ki jih bodo zbrali z vstopninami, bodo namenjali raziskovalni dejavnosti. Tako bo zagotovljena dolgoročnejša prihodnost laboratorija. Aljančič upa tudi, da bodo dobili nove sodelavce, raziskovalce in vodnike, s čimer bi lahko okrepili raziskave. Znanje o človeški ribici je namreč še vedno zelo omejeno, saj se s tem področjem na vsem svetu ukvarja manj kot deset raziskovalcev.

Da bi ohranili to ogroženo živalsko vrsto, pa so spoznanja o tem, kakšna so čutila teh živali, kako med seboj komunicirajo, kako se razmnožujejo in kakšne so njihove ekološke potrebe, zelo pomembna.

Kot je opozoril Aljančič, človeško ribico in druge jamske živali ogroža onesnaževanje podzemne vode. Človeška ribica v kranjskih rovih tako ne bo samo turistična atrakcija, temveč bo kot ogrožena jamska dvoživka simbol varovanja podzemeljske biodiverzitete in virov pitne vode.

Informacijski center je nastal v javno-zasebnem partnerstvu med Jamskim laboratorijem Tular in Mestno občino Kranj oziroma Zavodom za turizem in kulturo Kranj, in sicer na pobudo kranjskega župana Matjaža Rakovca ter s podporo kranjskega mestnega sveta. Zavod je za ureditev centra prispeval nekaj več kot 200.000 evrov.

Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh je pojasnil, da bo november namenjen testnemu prikazovanju, v začetku decembra pa nameravajo center odpreti širši javnosti. Kot je izpostavil, gre za edinstveno atrakcijo v svetovnem merilu in nov turistični produkt Kranja, pri čemer bo človeška ribica prikazana na drugačen, trajnosten način. Vsak obiskovalec pa bo podpornik raziskovanja in varstva te zaenkrat še precej skrivnostne živali.