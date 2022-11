Kot so sporočili iz KPK, je formalna ustanovitev nadaljevanje junija v Parizu podpisane pristopne izjave. »Prav tako je bila sprejeta odločitev, da prihodnje plenarno zasedanje mreže gostimo v Sloveniji jeseni 2023,« so v KPK povzeli besede predsednika komisije Roberta Šumija.

Evropska mreža za etiko javnega sektorja (ENPE) združuje KPK primerljive organe iz Francije, Avstrije, Belgije, Španije, Italije, Hrvaške, Češke, Litve, Malte in Romunije. Sodelovanje v okviru mreže bo prvi dve leti potekalo pod predsedstvom Francije. Predsednik ENPE Didier Migaud je med prednostnimi nalogami mreže izpostavil pripravo nabora predlogov za besedilo direktive Evropske komisije o boju proti korupciji oziroma krepitvi integritete, so še navedli v KPK.

Podpis pogodbe je sicer potekal na srečanju članic mreže v Zagrebu v organizaciji hrvaške Komisije za preprečevanje nasprotja interesov. Današnji podpis ustanovitvene pogodbe je zaokrožil razpravo o pomembnosti mreže, na kateri so članice dorekle njeno financiranje, spletno stran, logotip, kontaktne osebe na ravni Evropske unije, odnose z drugimi sorodnimi mrežami in članicami izven EU, delovne skupine in izvolitev predsedstva, so še sporočili.