Lačen si ful drugačen, pijan še bolj

»Ajde, ajde, pridi sem, pridi, da te vidim!« je po lokalu hitre prehrane v osrčju Ljubljane v noči na soboto na ves glas kričal vidno razburjen moški. Po verbalnem napadu na zaposlene se je z golo pestjo znesel še nad steklenim pultom. Dva je v sami ihti razbil. Zaposleni se ga ni ustrašil, proti stranki se je čez pult boril s prijemalko za hrano. Na pomoč so mu priskočili ostali v prostoru, ki so še čakali na svojo hrano. Vročekrvneža so podrli na tla, ga zbrcali, med begom pa se zagnali za njim. Policija je lažje poškodovanega moškega, ki je bil v času incidenta pod vplivom alkohola, našla v bližini. Razhudil naj bi se, ker naj ne bi prejel hrane, ki jo je naročil. Dan kasneje, ko se je glava ohladila, naj bi se moški prišel opravičit.

Razbito okno in ukradena knjiga rezervacij

Doslej še neznanega razgrajača pa iščejo v lokalu na Slovenski cesti le nekaj sto metrov stran od incidenta v prejšnji zgodbi. Prek facebooka so vandalu, ki jim je pred dnevi razbil stransko okno na vhodu, sporočili, naj se raje kar sam razkrije. »Ja, lupček, no, saj vemo, da je življenje težko, ampak smo še najmanj mi krivi za to,« so ga nagovorili. »Ker smo zelo prijazni, ti damo 30 ur časa, da se javiš, ker si se tako lepo nasmehnil kameri, da se vidi tvoja prelepa barva oči,« so ga podražili. Dali so mu vedeti, da bo lahko škodo poplačal s pomivanjem posode ali kakim drugim primernim delom. Posnetke so sicer že posredovali policiji. Rahla panika je prejšnji petek ob neljubem dogodku nastala tudi v gostišču na Brezovici. »Gospa, ki je imela naročenega piščanca, pražen krompir in kremšnito, nam je po pomoti odnesla še knjigo rezervacij, za nas zelo pomembnih podatkov, vseh rezervacij za november, december in januar,« so zapisali in dodali, da vrnitev knjige tudi nagradijo, saj so brez nje izgubljeni. V komentarjih pod objavo so se mnogi spraševali, ali ne gre morda za premeteno operacijo konkurence ...

Kriva je luna …

Poleg ostalih vsakodnevnih negativnih dejavnikov – vse višje cene, vse krajši dnevi, bližajoče volitve in referendumi – je ta teden na nas močno vplivala še luna. Sodeč po poročilih so imeli policisti zaradi nje kar veliko dela. V Kamniku so obravnavali moškega, ki se je na svojem dvorišču znesel nad poštarjem. Zaradi kršenja javnega reda in miru so mu policisti napisali kazen, poštar pa upa, da so mu jo izročili že sami in mu je ne mislijo poslati po pošti. Na upravni enoti Piran so imeli delo z nezadovoljnim 40-letnikom, ki je žalil zaposlenega, nato pa se z nogo znesel še nad vrati. Za piko na i poročamo še o incidentu iz bližine Bleda. Ko je voznik drugemu izsilil prednost, mu je ta pohupal in ga opozoril na njegovo napako. Moškemu to ni bilo všeč. Stopil je iz avta in drugemu poškodoval vozilo. Ker je šlo za več kot le vsem znano jezo na cesti, so mu nudili zdravniško pomoč in ga prisilno hospitalizirali.

Pijan po traktor, z njim po avto

Veliko več sreče kot pameti je imel pred dnevi 43-letni hrvaški voznik, ko je v ponedeljek proti večeru vijugal po cesti, izgubil nadzor nad avtom in zgrmel v obcestni jarek. Policija je ugotovila, da je bil močno pijan, alkotest je pokazal 1,72 promila. A to ni neobičajni del zgodbe. Moški se je po razbitju uspel skobacati tako iz avta kot iz jarka in se odpravil po traktor, da bi z njim rešil svoje prevozno sredstvo. Ko je bil že skoraj čisto na koncu akcije – avto je stal že na cesti -, ga je zalotila policija. Šment. Pa tako blizu je bil ...

Trikrat jo je povozil lasten avto

Mnogo huje jo je odnesla 45-letna Švicarka, ki je pred dnevi pred domačim blokom stopila iz avta, da bi nekaj na hitro vzela iz prtljažnika, pri tem pa pustila prižgan motor. V tistem se je avto, ustavljen na rahlem klancu, začel premikati nazaj in jo povozil. Prvič. Trčil je v drugo vozilo, se odbil v kontra smer in žensko povozil še drugič. Pa še to ni bilo dovolj. Še enkrat ga je odbilo od pločnika in nesrečno žensko povozilo še tretjič. Ustavilo se je šele ob bližnji leseni ograji. Hudo poškodovano so jo odpeljali v bolnišnico.