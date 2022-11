Okužbe z RSV se zadnji dve leti ne pojavljajo več strogo v obdobju sezon, pač pa krožijo celo leto, je v izjavi za medije pojasnil Pokorn. Na pediatrični kliniki je bilo skozi vse leto vsak mesec hospitaliziranih med pet in 15 otrok, v oktobru pa se število okužb še dodatno povečuje, je pojasnil.

Za virus sicer ne obstaja eno učinkovito zdravilo. »Tem otrokom lahko nudimo le simptomatsko zdravljenje, se pravi dodatek kisika v dihanem zraku, infuzijo oziroma dodatno tekočinsko podporo in pa seveda, če pride do odpovedi dihanja, vso intenzivno terapijo z vsemi oblikami predihavanja in zdravljenje tudi vseh možnih zapletov,« je pojasnil Pokorn.

Okužba z RVS za starejšega otroka ali pa za odraslo osebo predstavlja samo zamašen nos, novorojenčka ali pa majhnega dojenčka, pa lahko življenjsko ogrozi. Zdravniki zato apelirajo na starše novorojenčkov in malih otrok, naj se izogibajo večjim številom obiskov in naj z novorojenčkom ne hodijo na obisk k prehlajenim ljudem. Staršem vrtčevskih otrok, ki imajo v družini tudi otroka, mlajšega od enega leta, Pokorn svetuje, naj vrtčevskega otroka začasno zadržijo doma, saj se tam okužbe pogosto in hitro širijo.

Po besedah vodje službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjane Mrvič je bilo v zadnjem mesecu v UKC Ljubljana potrjenih 92 primerov RSV okužb pri hospitaliziranih bolnikih, večinoma pri otrocih do prvega leta starosti, ki praviloma potrebujejo daljši čas hospitalizacije.

Okužba z RSV pa je lahko nevarna tudi za starejšo populacijo, je še pojasnila Mrvič. Pozvala je k upoštevanju osnovnih ukrepov za preprečevanje širjenja respiratornih okužb, ki so bili prisotni že pred epidemijo covida-19. Na infekcijski kliniki so po njenih besedah sicer že zdravili otroke, ki so sočasno okuženi tako z virusom RSV kot s koronavirusom.