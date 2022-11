S 534 glasovi za, 53 proti in 25 vzdržanimi evropskimi poslanci je evropski parlament potrdil poročilo o izpolnjevanju pogojev Hrvaške za vstop v schengensko območje prostega pretoka ljudi in blaga. Hrvaška bi 27. članica schengena utegnila postati 1. januarja, če bodo članice schengenskega območja poprej s soglasjem potrdile pridružitev Hrvaške.

S potrditvijo poročila o izpolnjevanju pogojev Hrvaške, ki ga je pripravil evropski poslanec Paul Rangel (EPP) je tako padla še predzadnja ovira za vstop naše južne sosede v schengensko območje. Evropski poslanci so pozvali Svet EU, da nadaljuje s postopkom in sprejme končno odločitev glede vstopa Hrvaške v schengen.

Evropski poslanci sicer pozivajo Hrvaško, da bo parlament in Svet obveščeala o izpolnjevanju svojega akcijskega načrta za spoštovanje temeljnih pravic na zunanjih mejah EU, upravljanju zunanje meje EU in delovanju neodvisnega mehanizma nadzora nad dejanji policistov. Slednji so bili deležni številnih očitkov nasilnega ravnanja nad migranti in protizakonitega vračanja migrantov v BiH, brez da bi ti lahko vložili prošnjo za azil.

Evropski parlament sicer podpira tudi vključitev Bolgarije in Romunije v schengensko območje.