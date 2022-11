Okoli 100.000 evrov vreden projekt so v javnem komunalnem podjetju, ki z vodo ob Slovenski Bistrici oskrbuje še občini Makole in Rače-Fram ter deloma občini Oplotnica in Kidričevo, financirali z lastnimi sredstvi, pri čemer je bilo vanj vloženih tudi veliko ur lastnega dela.

Po besedah vodje vodooskrbe pri bistriški komunali Jožice Dobaj bodo v učnem centru opravljali brezplačna vodenja, potrebna pa bo predhodna najava, saj se morajo prilagoditi zahtevam sistema HACCP.

»Vodenje skupin na vodarni smo izvajali že doslej, a ni bilo primernega prostora, kjer bi lahko predstavili celoten vodokrog, zato je prišlo do ideje o učnem centru. Pretekla miselnost o tem, da je voda pitna, če preteče čez tri kamne, žal ne velja več. Priprava pitne vode ni več sama po sebi umevna, pač pa je to postal zapleten tehnološki postopek,« je razložila Dobaj.

Tramšek zagotavlja, da njihovi uporabniki pijejo čisto in zdravo vodo, saj skupaj z ustanovitelji ves čas vlagajo v vodovodno infrastrukturo. Neprimerne pitne vode po njegovem na Bistriškem niso imeli, se pa občasno pojavi kakšen rahlo neskladen vzorec, kar pa s popravljalnimi ukrepi takoj odpravijo. Letno sicer vzamejo okoli 500 vzorcev vode, pri katerih opravijo mikrobiološke analize.

Ob tem prvi mož komunalnega podjetja priznava, da trenutne cene vodooskrbe glede na aktualne globalne okoliščine in višanje cen energentov zagotovo niso realne. Kot je povedal, se v drugi polovici leta v podjetju ubadajo z resnimi težavami ter iščejo možnosti, kako zmanjšati vpliv splošne draginje, a do dviga cen njihovih storitev bo zagotovo prišlo.

Komunalno podjetje Slovenska Bistrica se trenutno ukvarja tudi z načrtovano gradnjo nove poslovne stavbe v sklopu nove, 11.000 kvadratnih metrov velike poslovne cone ob avtocesti. Tramšek pravi, da so tik pred izdajo gradbenega dovoljenja, ki jo pričakujejo še ta mesec, razpis za izbiro izvajalca pa načrtujejo v prvem četrtletju prihodnjega leta. Načrtujejo okoli 3500 kvadratnih metrov pokritih površin, naložbo pa ocenjujejo na šest milijonov evrov.