Petnajst minut do druge ure ponoči je na parkirišču na Ljubljanski cesti v Kamniku zagorelo vozilo. Požar se je razširil še na druga, v celoti so zgoreli trije avti in en kombi, so sporočili s PU Ljubljana. Po poročanju portala Kamnik.info je gorelo na parkirišču pekarne Bistrica.

Gasilci iz PGD Kamnik so požar pogasili, policisti pa zavarovali kraj. Nadaljujejo zbiranje obvestil, dopoldan pa bodo opravili ogled kraja požara, da bi tako ugotovili njegov vzrok. V dogodku je nastalo za več deset tisoč evrov škode.