Poravnava se nanaša na obtožbe kupcev Porschejevih avtomobilov, da je podjetje zavajalo z informacijami oz. da je prišlo do odstopanj od specifikacij avtomobilov glede porabe goriva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški odvetniki so Porsche v zvezi s poročili o nepravilnostih kontaktirali leta 2020. V ospredju je bila odvetniška družba Lieff Cabraser, ki je pomembno vlogo igrala tudi v aferi dieselgate, ko je prišlo do razkritja, da je Volkswagen goljufal na testih izpušnih plinov.

Tudi ameriški primer Porsche se je prvotno osredotočil na možnost manipulacij z izpušnimi plini, poravnava pa se je nato v prvi vrsti osredotočila na domnevno zavajajoče informacije o porabi goriva.

V Porscheju so obtožbe zanikali. Julija so navedli, da so se za poravnavo odločili, da zadevi naredijo konec. Poravnava se sicer nanaša le na vozila, prodana v ZDA, so pojasnili. Po podatkih dpa bo skladno z njo 500.000 lastnikov Porschejevih vozil, kupljenih med letoma 2005 in 2020, prejelo 1110 dolarjev kompenzacije na vozilo.