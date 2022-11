Kot je Breznik napovedal v uvodu v več kot 13-urno razpravo, se bodo poslanci danes pogovarjali o tem, kaj je svoboda duha, kaj je resnična svoboda; o ustavni demokraciji, kdo jo kreira, kdo oblikuje zunanjo politiko, pa tudi o zakonu o tajnih podatkih in o tem, kdo ima dovoljenje do dostopa do tajnih podatkov.

SDS je interpelacijo o odgovornosti zunanje ministrice vložila zaradi zlorabe diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini za zbiranje podpisov v podporo predsedniški kandidatki Nataši Pirc Musar in ker se Fajonova pri odpoklicu veleposlanika Toneta Kajzerja ni posvetovala s predsednikom države, je dejal Breznik.

Iz današnje razprave pa bo po njegovih besedah med drugim mogoče izvedeti, zakaj Jože Pučnik nikoli ni mogel postati predsednik Slovenije. Koalicija vehementno govori, da so zmagovalci, da SDS z interpelacijo ne bo dosegla ničesar, ker ima večino v DZ, je dejal.

Imeli so jo večkrat, pod različnimi imeni, skupinami, gibanji, vedno so propadli, saj so Slovenijo videli le skozi svojo denarnico, je opozoril poslanec SDS.

Podrobno je nanizal okoliščine in dejstva, ki so narekovali vložitev interpelacije. Začelo se je na ministrstvu za notranje zadeve, ki je tudi zunanjemu ministrstvu poslalo dopis, naj objavijo naslov, na katerega lahko volivci pošiljajo podpise podpore kandidaturi Pirc Musarjeve. To predstavlja kršitev načela enakosti pred zakonom in zlorabo volilnih opravil, gre za očitno favoriziranje ene predsedniške kandidatke. Poudaril je, da je bila objava poziva diskriminatorna do ostalih kandidatov, ki za to možnost niso vedeli.

Zadeva je prišla v javnost, ko se je odzvala vsa javna stroka in večina predsedniških kandidatov, ki prihajajo s strani tranzicijske levice, je dejal Breznik. Odpoklic veleposlanika Kajzerja, ki je razkril zlorabo, je nedopustna zloraba javnih institucij in nesorazmeren ukrep, saj njegova kršitev ni imela neposrednega vpliva na zunanjepolitične interese Slovenije, je poudaril.

Očitajo ji kršitev zakona o zunanjih zadevah

Fajonova je s tem, ko se o njegovem odpoklicu ni posvetovala s predsednikom Borutom Pahorjem, kršila zakon o zunanjih zadevah, je nadaljeval in spomnil, da je Pahor sicer podpisal odpoklic, a ob tem izrazil nelagodje, ker s tem ni bil predhodno seznanjen.

Breznik je poudaril, da je demokracija krhka, v Sloveniji pa da je ugrabljena s strani tranzicijske levice. Bistvo te interpelacije je po njegovih besedah tudi v tem, da za njo stojijo tisti, ki so Slovenijo branili s svojimi življenji, ki so odgovorni do volivcev in demokracije.

Tako je po prepričanju SDS deloval tudi veleposlanik Kajzer, ki je bil zaradi tega in drugačnega razmišljanja sankcioniran. »To je oblika svobode, ki se prodaja pod nesvobodo v Sloveniji,« je ocenil Breznik.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v DZ v zagovoru ob začetku interpelacije proti njej znova pojasnila svoje ravnanje v primeru odpoklica nekdanjega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Ocenila je, da gre pri interpelaciji za preusmerjanje pozornosti z neprimernega ravnanja veleposlanika in nekdanjega trikratnega predsednika vlade.

Veleposlanik po besedah Fajonove ne more več voditi veleposlaništva, ker je kršil zakonodajo, ni spoštoval pravil depešnega sistema in je dal prednost stranki pred državo. »Podpisniki interpelacije mi očitajo, da je bil odpoklic veleposlanika nesorazmeren. Alternativa je, da bi njegova dejanja dobila legitimnost in se multiplicirala,« je dejala.

V primeru interpelacije zaradi odpoklica Kajzerja gre po mnenju ministrice za preusmerjanje pozornosti z neprimernega ravnanja veleposlanika in neprimernega ravnanja nekdanjega trikratnega predsednika vlade.

Fajonova meni, da interpelacija nima osnove

»Vsem nam je jasno, da interpelacija nima osnove in da gre zgolj za napad, s katerim si opozicija ustvarja populistično politično kampanjo,« je še dejala Fajonova. Poudarila je, da zunanja politika ne bi smela postati predmet notranjepolitičnih preigravanj in da Slovenija potrebuje enotnost v zunanji politiki.

Ministrica je še ocenila, da je stranka SDS z vložitvijo interpelacije naredila zelo veliko škodo prav veleposlaniku Kajzerju, največjo škodo pa slovenski diplomaciji, v kateri po ministričini oceni prevladujejo profesionalni in kakovostni kadri.

Interpelacijo vidi tudi kot priložnost za razpravo, kakšno diplomacijo si pravzaprav želimo. »Jaz sem, kot sem že povedala, za profesionalno diplomacijo,« je dejala in ob zaključku govora pozvala, da naj primer Kajzer ostane osamljen primer neprofesionalnega ravnanja.

Na očitke se je odzval tudi Golob

"Nič novega, nič presenetljivega in nič od tega nima zveze z interpelacijo ali z zaupanjem v ministrico," je poudaril Golob. Dejal je še, da bo danes morda v parlamentu vihar v kozarcu vode, da pa ne bo nič spremenilo. "Tudi pri glasovanju nimam nobenih dilem kakšno bo," je dejal predsednik vlade.

Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 poslanskih glasov. Predlagateljica SDS, ki sicer šteje 27 poslancev, teh glasov kljub napovedani podpori opozicijske NSi nima, zato interpelacija nima realnih možnosti za uspeh.