Tudi drugi dan predčasnega glasovanja visoka udeležba

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je drugi dan predčasnega glasovanja (v sredo, 9. novembra) v drugem krogu volitev predsednika republike 2022 udeležilo 29.617 volivk in volivcev oziroma 1,87 odstotka vseh volilnih upravičencev. Prvi in drugi dan skupaj je predčasno glasovalo 3,43 odstotka volivk in volivcev. V prvem krogu volitev predsednika republike je bila volilna udeležba drugi dan predčasnega glasovanja 1,52-odstotna (udeležilo se ga je 25.775 volivcev), prvi in drugi dan skupaj pa je v prvem krogu predčasno glasovalo 2,67 odstotka volivk in volivcev.