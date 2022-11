Roš je prva ženska med chefi, ki je prejela to nagrado, s tem pa se je pridružila dosedanjim prejemnikom, kreatorjem gastronomskih znanosti, to so Ferran Adria, Heston Blumenthal, Homaro Cantu, Joan Roca, René Redzepi, David Chang in Andoni Luis Aduriz.

»Mednarodni profesorji in akademiki, tudi Harvard je imel prste zraven, 10 zahtevnih kriterijev in moja čudovita ekipa. Tako se pobira nagrade z visoko dvignjeno glavo. Nagrada sferic, podeljena v Aula Magna de Universidad de Barcelona, je moja prva akademska nagrada in ja, ponosna sem,« je za STA dejala Roš.

Žirija nagrade sferic, ki so jo sestavljali člani komisije Science & Cooking World congress skupaj z mednarodnimi znanstvenimi svetovalci, je pojasnila, da je ekipa Hiše Franko pod vodstvom Roševe nagrado prejela za »inovativnost pri preučevanju, razvoju in uporabi sestavin«. »Tradicija in inovacije, ki vedno iščejo izboljšave na kulinaričnem področju, se razvijajo v restavraciji,« so podčrtali žiranti.

Mednarodni kongres, ki raziskuje potencial znanstvene gastronomije z namenom reševanja velikih družbenih izzivov, organizira Svetovni kongres znanosti in kuhanja v sodelovanju z Univerzo v Barceloni.

Letos je sodelovala tudi priznana Univerza Harvard iz ZDA, na kateri vrhunski chefi skupaj s harvardskimi raziskovalci raziskujejo, kako lahko vsakdanje kuhanje in vrhunska kulinarika osvetlita osnovna načela v kemiji, fiziki in tehniki. Kongres je potekal na temo Sestavine, tradicija in inovacije.