Kot poročanje časnika New York Daily News, so mu volivci v 32. okrožju Pensilvanije namenili več kot 85 odstotkov glasov.

DeLuca je okrožje Allegheny v kongresu Pensilvanije zastopal vse od leta 1983 in je bil tako državni kongresnik z najdaljšim stažem. 9. oktobra je umrl zaradi limfoma, nakar ni bilo dovolj časa, da bi spremenili glasovnice, zato je na njih ostal naveden kot demokratski kandidat.

Za ta sedež se sicer ni potegoval noben republikanec, tako da je bila njegova edina nasprotnica kandidatka Zelenih Queonia Livingston, ki pa je prejela le 14 odstotkov glasov.

»Čeprav smo ob izgubi predstavnika Tonyja DeLuce globoko užaloščeni, pa smo ponosni, da so volivci znova izkazali svoje zaupanje vanj in v njegovo zavezanost demokratskim vrednotam, s tem ko so ga posthumno izvolili,« so izid torkovih volitev v tvitu pokomentirali demokrati v predstavniškem domu Pensilvanije.

V okrožju bodo morali zdaj razpisati nove volitve, na katerih bodo odločali, komu bo pripadel sedež DeLuce.

To sicer ni prvi primer, da je bil na volitvah v ZDA izvoljen mrtev kandidat. Verjetno najbolj slaven primer doslej je bila izvolitev demokrata Mela Carnahana leta 2000 za predstavnika Missourija v ameriškem zveznem senatu, čeprav je ta tri tedne pred tem umrl v letalski nesreči.