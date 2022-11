Sketpunkerji Alo!Stari, prepoznavni po ustvarjanju v mariborskem dialektu, novembra pripravljajo dva »Pune vrei špila«. Prvega že danes zvečer v Ljubljani, v Kinu Šiška, drugega pa čez dva tedna, 25. novembra, na domačem mariborskem Štuku.

»Bandu, ki je skejt punk vrnil v prve vrste slovenske glasbene scene in svojo bit našel v mariborščini, svojem 'maternem' jeziku, se bodo na odru pridružili tudi njihovi frendi,« najavljajo organizatorji. Danes so to punk in HC trio Lim Smrad in Žila, mariborski pripovedovalec zgodb, raper Emkej, in ska-funk-punk trobilci Smetnaki, band Šourocka 2022, v Mariboru pa pristni punk rock boy band Last Dropout, Emkej in Smetnaki.

Nea vem kam ...

Na prvencu Pa kaj te s tao je? so združili 14 skladb, prva, na katero so stavili, je bila Nea vem kam in povsem navdušili poslušalce. Ti so se odlično odzvali tudi na ostale, Star, Alo, stari, Ka naj zaj nareim, Vse bi dal … Posebno pozornost je vzbudila mariborščina, domači jezik, v katerem skupina ustvarja.

Prve resne življenjske in glasbene izkušnje so Tine Matjašič, Matic Mlakar, Jernej Metež, Matej Kosmačin in Tomaž Medvar začeli pridobivati že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, v časih zlate generacije, ki je odraščala s skejti v rokah, ko so se še presnemavale kasete in CD-ji. Na koncerte še niso smeli, so pa zato muziko poslušali (in nabijali) doma. Igrali so v različnih skupinah, Trash Candy, Happy ol’ McWeasel, Burning Legion, in prepotovali skoraj celo Evropo. Na teh temeljih je sčasoma nastala aktualna skupina.