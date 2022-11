Na Primorskem bo dopoldne zapihala večinoma šibka burja. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine med 1600 in 1900 metrov. Popoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija Ponoči se bo postopno jasnilo, v notranjosti bo marsikje nastala megla. V petek bo večinoma sončno s koprenasto oblačnostjo, po nižinah bo dopoldne, ponekod lahko tudi dlje, megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli 0, na Primorskem do 8, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo precej koprenaste oblačnosti, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, na jugozahodu ni izključena kakšna kaplja.

Vremenska slika: Vremenska fronta od zahoda bliža in bo danes prešla Slovenijo. Za njo se bo nad Alpami okrepilo območje visokega zračnega tlaka, od severovzhoda pa bo začel pritekati k nam nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dež zajel vse sosednje pokrajine in popoldne od severozahoda ponehal. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V krajih severno in zahodno od nas se bo proti večeru pričelo jasniti. V petek bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva obremenilen, popoldne pa bo obremenitev oslabela in popustila. V petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.