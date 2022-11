Čeprav je dane nekaj po sedmi uri osrednjo Italijo stresel močan potres, ki smo ga čutili tudi v Sloveniji, še toliko bolj pa ljubljanski odbojkarji v Perugii, uvodna tekma lige prvakov med domačo ekipo in ACH Volleyjem ni bila vprašljiva. Trenutno vodilna ekipa italijanskega državnega prvenstva, ki je v letošnji sezoni še brez poraza in je po mnenju Radovana Gačiča, trenerja Ljubljančanov, ena najresnejših kandidatk, če ne celo prva, za osvojitev lige prvakov, se je izkazala za premočnega nasprotnika za ACH.

Perugia je lani v ligi prvakov izpadla v polfinalu, tako kot tudi leta 2018, leta 2017 pa je v finalu morala priznati premoč Zenita iz Kazana. V letošnjo sezono so krenili z novim trenerjem Andreo Anastasijem, ki je zamenjal Nikolo Grbića, s še močnejšo ekipo od lanske, kar so na svoji koži občutili tudi slovenski državni prvaki. Italijanski podprvaki so igrali brez nekaterih svojih zvezdnikov. Tako na igrišče sploh niso stopili Simone Giannelli, Kamil Rychlicki, Wilfredo Leon in Resende. Kljub temu njihova zmaga niti v enem trenutku ni bila vprašljiva. Prevladovali so pri servisu, dosegli so kar 12 asov, Ljubljančani le enega, ob tem so bili le 26-odstotni pri sprejemu in 41-odstotni v napadu, na drugi strani so Italijani zaključili 56 odstotkov svojih napadov in bili 41-odstotni pri sprejemu.

V prvem nizu so ljubljanski odbojkarji držali korak z domačini, za katere je na mestu podajalca prvič v letošnji sezoni tekmo začel slovenski reprezentant Gregor Rozman, do sredine uvodnega niza. Prvo večjo prednost si je Perugia ustvarila na servis Ukrajinca Olega Plotnickega, ki smo ga dobro spoznali tudi na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, ko je povedla s 15:10. Oranžni zmaji so se s točko Danijela Koncilje še približali na točko zaostanka (15:16), vendar so bili v končnici zanje spet usodni servisi ukrajinskega sprejemalca v dresu Perugie. V drugem nizu so domači odbojkarji hitro prišli do sedmih točk prednosti (10:3), visoke prednosti pa niso več izpustili iz rok. Veliko bolj izenačen je bil spet tretji niz, v katerem so slovenski državni prvaki po uspešnem napadu še izenačili izid na 14:14, toda v končnici niza je domača ekipa spet zahvaljujoč servisom prišla do občutnejše prednosti in zanesljive zmage. Tekma se je končala, kako drugače, z asom, ki ga je dosegel Julio Morales Cardenas.

V torek je kot prvi od slovenskih odbojkarjev v letošnji sezoni v ligi prvakov igral Sašo Štalekar, ki je v igro vstopil ob koncu tretjega niza, dosegel pet točk, njegov Berlin pa je v skupini B s 3:2 (-23, -23, 17, 26, 12) premagal bolgarski Hebar Pazardžik. Danes ob 20. uri bosta s Friedrichshafnom v domači dvorani v skupini A igrala še dva slovenska reprezentanta – Dejan Vinčić in Žiga Štern.

Gladka zmaga Calcita Volleyja Odbojkarji Calcit Volleyja so na prvi tekmi prvega kroga pokala CEV doma s 3:0 (15, 19, 17) premagali nizozemsko ekipo Lycurgus Groningen. Povratna tekma bo prihodnjo sredo na Nizozemskem.