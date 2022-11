Vtis je, da je slovenska ženska teniška reprezentanca pred enim najpomembnejših ekipnih dvobojev v zadnjih letih premagala samo sebe že pred dvobojem polfinala kvalifikacij za Pokal Billie Jean King proti Kitajski. Za Slovenijo bo igrala sicer ta čas najboljša slovenska igralka Kaja Juvan, ki zaradi osebnih težav ni tekmovala vse od avgustovskega turnirja v Portorožu. Najprej je udeležbo odpovedala Tamara Zidanšek. Konjičanka je dala pet pred dvanajsto prednost individualni karieri in se odpravila na tri turnirje v Južno Ameriko. Polona Hercog in Dalila Jakupović nista več v načrtu selektorja Andreja Kraševca, za nameček pa se je tik pred dvobojem poškodovala daleč najboljša slovenska igralka med dvojicami Andreja Klepač. Vse to so pred petkovim začetkom dvoboja razlogi za pesimizem, a v slovenskem taboru poudarjajo, da še zdaleč niso izobesili bele zastave.

Včeraj so se v Velenju pred petkovim in sobotnim dvobojem najprej predstavili Kitajci, ki so v Šaleško dolino pripeljali štiri igralke med najboljšo stoterico posameznic (Qinwen Zheng je 25., Xiyu Wang 53., Lin Zhu 58., Yue Yuan pa 75.), peta Xinyu Wang pa je 102. Selektor reprezentance Feng Liu ni želel prevzeti vloge favorita. »Verjamem v moč vsake igralke, ki je članica naše reprezentance. Lahko pa rečem, da smo optimisti in da se v Velenju dobro počutimo,« pravi Feng Liu. Najboljša kitajska igralka Qinwen Zheng pa je med drugim dejala, da se od slovenskih igralk spomni le Žive Falkner, pa še nje ni videla igrati več let. Izkazalo se je, da je njena izjava dodatno motivirala slovensko reprezentanco, vsaj tako je bilo mogoče razbrati iz reakcije Kaje Juvan.

Na tiskovni konferenci slovenske reprezentance, ki so jo predstavljali Andreja Klepač, Kaja Juvan in selektor Andrej Kraševec, je bilo veliko govora o odpovedi Tamare Zidanšek. Njihove izjave so bile diplomatske, nobena igralka (enako velja za selektorja) namreč ni niti z besedo omenila, da je Konjičanka, ki se je tik pred zdajci odločila za južnoameriško turnejo, pustila reprezentanco na cedilu. Kraševec je dodal, da si želi, da bo na naslednji reprezentančni akciji slovenska reprezentanca znova igrala v polni postavi. Kaja Juvan je le namignila, da so njena ušesa trpela, ko je slišala, da je Tamara Zidanšek Velenje zamenjala za Čile. Poleg Ljubljančanke (88. na svetu) bodo slovenskemu selektorju na voljo še Nina Potočnik (273.), Pia Lovrič (512.) in Živa Falkner (554.). Uvrstitve na svetovni lestvici nazorno kažejo, kdo bo v petek in soboto favorit v Beli dvorani.

»Lahko vam zagotovim, da je vzdušje v reprezentanci odlično. To v ekipnem športu pomeni veliko. Ne bomo se vnaprej predali. Na igrišču bomo skušali pokazati svoje znanje. Pred dobrima dvema tednoma, preden je Tamara Zidanšek odpovedala reprezentančne akcije, sem dejal, da so možnosti za zmago 51:49 v našo korist, saj igramo na pesku in pred domačimi gledalci. Takšen optimist bom ostal tudi naprej,« je presenetil Andrej Kraševec, ki je v zadnjih petih letih opravljanja funkcije živel za kult reprezentance in ga pripeljal do tega, da Slovenijo ločita »le« še dve zmagi do uvrstitve med najboljših dvanajst reprezentanc. Zato je odpoved Zidanškove, ki ji je pomagal z vodenjem med portoriškim turnirjem, ko je bila brez trenerja, bržčas zanj zelo boleča, četudi skuša ostati pozitiven.

»Dolgo že nisem igrala, sem pa imela dobre priprave pred novo sezono. Komaj čakam, da odigram pravi dvoboj. Upam, da ne bom preveč nihala v igri. Skušala bom igrati neobremenjeno in ne z bremenom, da nosim uspeh celotne reprezentance,« obljublja Kaja Juvan.