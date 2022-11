Ko je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) po Anthonyju Randolphu naturalizirala Jordana Morgana, so mnogi potezo pospremili z dvomom. Pri 203 centimetrih se je porajalo vprašanje, ali je res prava rešitev na mestu centra. A kmalu se je izkazalo, da so pri KZS znova zadeli v polno, saj je Morgan na štirih kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo igral odlično in izjemno borbeno. A nato je prišla poškodba kolenskih križnih vezi, ki je danes 31-letnemu Američanu vzela možnost nastopa na olimpijskih igrah in evropskem prvenstvu. Po težkem obdobju zdaj pri turškem Konyasporu znova kaže odlične igre, v slovensko reprezentanco pa se je vrnil brez oklevanja.

»Selektor Sekulić me je poklical, a mu tega pravzaprav niti ne bi bilo treba. Komaj sem čakal, da se znova pridružim slovenski reprezentanci. Če sem iskren, večine soigralcev, ki so tukaj, niti ne poznam, a to ne bo težava. Hitro se bomo ujeli. Čaka nas težko delo. Kvalifikacijske tekme so vedno nepredvidljive, ne glede na cikel. Želimo pa si kar najhitreje zagotoviti pot na svetovno prvenstvo,« pravi Jordan Morgan. Odkrito je priznal, da je slovensko reprezentanco v obdobju, ko je bil odsoten, spremljal, a veliko tekem ni gledal. Bolečina ob odsotnosti je bila zanj prevelika.

Morgan si je križne vezi strgal v času, ko je igral za Unics iz Kazana. Po poškodbi se pri Venezii ni najbolje znašel, zdaj pa blesti pri Konyasporu. »Ko sem se poškodoval, sem rekel, da se bom vrnil v najboljši formi kariere. Pri 31 letih to ni enostavno, a sem vložil toliko truda in dela, da se mi zdaj vse skupaj vrača. Ni bilo lahko in tega ne privoščim nikomur. V letu in pol sem se pogosto počutil osamljenega. Ob povratku marsikdo ni več verjel name. Zato bodite prepričani, da sem dodatno motiviran in zagnan, da se dokažem tudi v slovenskem dresu,« je pojasnil Morgan, ki bo ob kapetanu Edu Muriću in Žigi Samarju vodja tokratne okrnjene izbrane vrste.