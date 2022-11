Od Roga do Urha

8. julija 1990 je bil prekrasen dan. V gozdu je bilo prijetno sveže, ptiči so ščebetali, na skalah okoli kraške jame je bleščal temnozelen mah. Skozi visoka drevesa je presevalo opoldansko sonce in risalo pravljične, rahlo premikajoče se sence. Bil bi prelep, idiličen dan, tak, ki te napolni z veseljem do življenja, če ne bi …