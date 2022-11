Samo dobra dva tedna po prevzemu krmila vlade je Rishi Sunak ob prvega ministra, ki je odstopil. Gre za razvpitega Gavina Williamsona, ki sta ga bila prisiljena odstaviti že dva nekdanja premierja. Theresa May ga je naprej imenovala za »glavni bič«, kot rečejo članu vlade, ki skrbi za glasovalno disciplino strankinih poslancev v parlamentu. V tej vlogi je Williamson, ki ima v svojem poslanskem uradu na mizi nenavadnega ljubljenčka, pajka tarantelo, prvič opozoril na to, da je nagnjen k besednemu nasilništvu, ko se je v govoru na konservativnem kongresu »pošalil«: »Kolege najraje prepričujem s taktiko korenčka in palice, vendar je neverjetno, kaj je mogoče doseči z ošiljenim korenčkom.« Mayeva ga je povišala v obrambnega ministra, manj kot dve leti kasneje pa odstavila, ker je nespametno razkril vsebino srečanja državnega sveta za varnost. Boris Johnson ga je v zahvalo za podporo v bitki za premierski stolček imenoval za ministra za izobraževanje. Tako slabo je vodil ministrstvo, da ga je moral odstaviti, vendar šele pod velikimi pritiski z vseh strani.

Samo dobra dva tedna po prihodu v Sunakovo vlado pa je Williamson odstopil zaradi obtožb o nasilniškem in prostaškem besednjaku. Besen, ker ni dobil vabila za kraljičin pogreb, je v izmenjavi telefonskih sporočil s kolegico, ki je bila odgovorna za vabila ministrov na pogreb monarhinje, zapisal vrsto zelo prostaških besed in z enakim izborom nadiral tudi svoje osebje. Visokemu državnemu uradniku je v prepiru rekel: »Zadavi se!« Poslansko kolegico je prepričal, da je glasovala tako, kot je hotela vlada, z grožnjo, da bo »prilil olja na bencin govoric o njenih seksualnih preferencah«, nekatere druge pa z grožnjami razkrivanja njihovih duševnih, telesnih in denarnih problemov.

Sunak, ki naj bi vedel za vsaj del teh obtožb, ga je vseeno povabil v vlado. Vprašljiva je torej najmanj presoja novega premierja. Ga je nagradil za podporo v bitki za premierski stolček?

Poslanec nastopa v resničnostnem šovu v avstralski džungli

Medtem ko Sunak obžaluje odstop Williamsona, pa je zelo kritičen do nekdanjega Johnsonovega ministra za zdravstvo, zdaj poslanca Matta Hancocka, ker je postal eden od tekmovalcev v resničnostnem šovu z naslovom Slavna osebnost sem, spravite me od tod!, ki poteka zelo daleč od njegovega volilnega okrožja – v avstralski džungli. Za nastop bo dobil 400.000 funtov (450.000 evrov), tudi če ga bodo gledalci, ki vsak teden izločijo po enega nastopajočega, poslali domov kot prvega.

Hancock, ki pravi, da ga džungla, v kateri je težko preživeti, spominja na politiko in da so tudi politiki ljudje, je kot zdravstveni minister odstopil junija 2020, potem ko ga je varnostna kamera na zdravstvenem ministrstvu med covidno karanteno ujela, medtem ko je poljubljal in grabil zadnjo plat sodelavke, s katero je imel afero, čeprav je dan za dnem Britancem polagal na dušo, naj se držijo zahtevane dvometrske medsebojne razdalje. Njegov najhujši greh je, da je na začetku pandemije odobril vrnitev veliko starejših ljudi, ki niso bili testirani na novi koronavirus, iz bolnišnic v domove za starejše, v katerih jih je na tisoče umrlo za covidom.

Zakaj Johnson ni kandidiral

Hancockov nekdanji šef, premier Johnson, je imel glavno vlogo pri izgubljanju moralnega kompasa konservativne stranke pred covidom, med njim in po njem. Zdaj je prišlo na dan, zakaj si je premislil in se ni potegoval za vrnitev na oblast po oktobrskem odstopu premierke Liz Truss. Šlo naj bi za denar. Poznavalci so mu povedali, da bi bil ob deset do dvajset milijonov funtov letnega zaslužka z govori, knjigo spominov, obiski ..., če bi se vrnil na Downing Street 10, kjer bi imel okoli 164.000 funtov letne plače.