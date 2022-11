Sodnica ne bi smela kot s. p. delati za Uefo

Vrhovno sodišče je zavrnilo tožbo upravne sodnice in soproge evropskega sodnika za človekove pravice Petre Stanonik Bošnjak, ki je med mirovanjem pravic in obveznosti iz sodniške službe kljub pravilu o nezdružljivosti sodniške funkcije odprla s. p. in delala za evropsko nogometno zvezo Uefa.