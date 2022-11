Pri Američanih mi je všeč, da ekipe sestavljajo za več let naprej in so potrpežljivi. Lahko se zgodi kak zdrs, vsak ne ustreza vsakemu, so se pa odločili delati ekipo okrog Luke in bodo po novi petletni pogodbi to še počeli. Iščejo prave variante in v tem času se bo verjetno zamenjal še kak igralec. Mislim, da napredujejo. Lani se je govorilo, da nimajo dobre ekipe, a so prišli v konferenčno finale. Letos so na papirju močnejši, a ni zagotovila. V NBA lahko vsak premaga vsakogar.

Slovenija z Luko kot globalno zvezdo eden favoritov na vseh košarkarskih prvenstvih, na katera se bo uvrstila. A prav to bo problem, namreč uvrstiti se tja. Žalostno bi bilo, če Slovenije ne bi bilo na prvenstvu, kot letos ni bilo Latvijcev s Porzingisom. Spor med evroligo in Fibo prizadene vse, a majhna Slovenija nima toliko dobrih igralcev kot Španija. Oni jih imajo 50, mi 15, od tega je lahko kdo poškodovan, kdo noče igrati, pa si v težavah in prvenstvo ostane brez odličnih reprezentanc in igralcev. Sicer pa prihodnost naše košarke ne bi smela biti vprašljiva vsaj za prihodnjih deset let. Poleg Luke imamo še druge mlade, ki so v svojih generacijah v evropskem vrhu. Res pa je, da je od dobrega mladinca do dobrega člana še težavna pot. x Nedeljski dnevnik