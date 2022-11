Romain Gary: Življenje pred seboj (Hiša poezije)

Pod roman o senegalskem dečku Momu in njegovi skrbnici madame Rosi, ki je leta 1975 prejel prestižno Gouncourotvo nagrado, se podpisuje Romain Gary, kar je psevdonim Émila Ajarja, ki je slabih dvajset let prej za roman Korenine neba že prejel Gouncourta. Pretresljiva, a tudi humorna zgodba o prijateljstvu, ljubezni, odpuščanju in strahu pred staranjem ter samoto je doživela že številne gledališke in filmske adaptacije - nazadnje je Madame Roso v predlanskem filmu odigrala Sophia Loren.

Mirt Komel: Akiles (Goga)

Avtor psihološko-filozofskih kriminalk Medsočje in Detektiv Dante bralca tokrat ne vodi po poteh raziskovanja zločinov v Soški dolini ali na Goriškem, pač pa dogajanje postavi v Zlovenijo, kjer se v prestolnici Ljublabljani pripravlja Dogodek. V zgolj 24 ur zgoščeno zgodbo predstavi s perspektive trojice, ki se bori proti Ablasti. “Slovenska realnost je že tako ali tako zamaknjena, v tem romanu pa še malce bolj,” pravi avtor, ki si je dodobra dal duša pri eksperimentiranju s slovenščino.

Thomas Bernhard: V višavah in drug(j)e (Lud Literatura)

Dela enega najpomembnejših avstrijskih povojnih pisateljev Thomasa Bernharda, ki je v svojih delih Avstrijcem rad nastavljal ogledalo, so v veliki meri že prevedena v slovenski jezik. Eno od prevodnih vrzeli njegovega opusa je zapolnila sveža kratkoprozna zbirka, ki vključuje njegova zgodnejša dela. Tematsko sorodna dela, ki se poglabljajo v človekov oziroma avtorjev notranji svet, se oblikovno precej razlikujejo: avtor se je poigral s formo kratkih zgodb, daljših pripovedi in zgoščenega romana.

Nicolas Dickner: Šest stopenj svobode (KUD Sodobnost International)

Prvemu v slovenščino prevedenemu delu Kanadčana Nicholasa Dicknerja so podelili več uglednih nagrad in ga prevedli v številne jezike. Avtor, ki se rad zabava z vpletanjem popkulturnih namigov v svoja dela, v tem romanu piše o kopici ljudi - hekerju, ki hoče optimizirati svetovni promet, dementnem sedemdesetletniku in bipolarni kompulzivni nakupovalki - ki jim je skupno, da želijo razširiti meje svojega sveta in človeškega izkustva ter so svobodo pripravljeni iskati zunaj vseh okvirov.

Leonora Flis: Enakozvočja (Miš)

Protagonisti in protagonistke kratkoprozne zbirke Enakozvočja se poglabljabljajo vase in v svojo preteklost v iskanju odgovora na vprašanje, kdo v resnici so, kako preboleti izgubo in kako si osmisliti sedanjost. Z velikim poudarkom na detajlih pisateljica, kritičarka in prevajalka Leonora Flis, ki na Univerzi v Novi Gorici predava o literaturi in drugih umetnostnih zvrsteh, opisuje človeško naravo, predvsem pa naša zbliževanja in oddaljevanja ter nedoumljivost časa in njegovega odtekanja.