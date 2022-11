Recenzija knjige Armenski prijatelj: Bi rad, da se dotaknem neba?

Rus Andreї Makine je sredi 80. let prišel v Pariz, dobil politični azil in začel pisati. Ko je na založbo prinesel svoj prvi rokopis, mu niso verjeli, da bi lahko po treh letih tako dobro osvojil francoščino, zato je prva dva romana objavil kot prevoda iz ruščine, pri tem pa navedel lažni imeni prevajalcev. Slavo mu je leta 1995 prinesel roman Francoski testament, nekaj let zatem pa je »potonil« pod psevdonim Gabriel Osmonde. Po desetih letih ga je po slogu prepoznal neki študent. Pisatelj je potrdil avtorstvo in se vrnil k pravemu imenu. Svojo odločitev za psevdonim je pojasnil: »Osmonde mi je omogoči seči dlje, razširiti polje vprašanj do tedaj neizrekljivega.« Leta 2016 je postal član Francoske akademije.