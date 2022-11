Primer iz novembra 2019, ko naj bi 37-letni policist sredi Pulja v obraz večkrat udaril 18-letnico, ki je imela na rokah lisice, je spet v središču pozornosti. Dekle, ki naj bi v tem v istem incidentu policistu grozilo s smrtjo, je bilo namreč te obtožbe pravnomočno oproščeno. Še vedno pa je odprt kazenski postopek zoper policista, ki sta ga v imenu dekleta sprožila njena odvetnika. Obtožen je povzročitve hudih telesnih poškodb, za kar so zagrožena do tri leta zapora, in ponarejanja uradne ali poslovne listine, v tem primeru mu grozi do pet let zapora. Po skoraj treh letih sodni epilog še ni na obzorju, kajti opravili so šele eno glavno obravnavo.

Zgodilo se je 16. novembra 2019. Dekle je malo po 3. uri zjutraj v križišču sredi Pulja prevračalo prometne znake. Ko jo je redar opozoril, naj preneha, ga je začela žaliti in prevrnila še kovinsko ograjo. Z neprimernim obnašanjem je nadaljevala tudi ob prihodu policistov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so jo prijeli, a dekle naj bi z žalitvami nadaljevalo, enemu od mož v modrem pa tudi resno zagrozilo. Odrejeno ji je bilo petdnevno sodno pridržanje v zaporu, potem pa je stekla kriminalistična preiskava.

Dekle je na prostost prišlo poškodovano. A še preden je bila na pobudo dekletovih pooblaščencev zaradi tega vložena obtožnica, je policija vložila prijavo zaradi njenih groženj s smrtjo. »Sodišče je zdaj potrdilo, da je bil pregon zoper dekle brez osnove. Da bi prehitela obtožnico zaradi povzročitve poškodb, je policija dekle prijela in ovadila zaradi domnevne grožnje policistu. Kazenski pregon zoper policista je sicer stekel šele na pobudo njenih odvetnikov in ker so se posnetki njenih poškodb pojavili v medijih,« je za Glas Istre dogajanje komentirala dekletova pooblaščenka Marija Budimir. Kot je dejala, bi policija drugače vse pometla pod preprogo in poškodbe pripisala samopoškodovanju.

Poškodovani očesi

V obtožnici, ki je bila novembra predlani vložena zoper policista, piše, da je med opravljanjem službenih dolžnosti 18-letno dekle nekajkrat s pestjo udaril v obraz, potem ko ji je roke od zadaj vklenil v lisice. V preiskavi je policist očitek zanikal, tudi trije njegovi kolegi so zatrdili, da udarcev niso videli. Policist je obtožen tudi ponarejanja listin, ker v uradnem policijskem poročilu tepeža ni omenil.

Po incidentu je eden od oškodovankinih sorodnikov za Glas Istre povedal, da so jo verjetno namerno skrili v zapor, da bi medtem poškodbe izginile. Odvetnica pa je dejala, da je bila šokirana, ko je videla modrico na desnem očesu in krvne strdke na obeh beločnicah, pa tudi buško. Zavrnila je, da bi poškodbe lahko nastale v policijskem vozilu oziroma da je šlo za samopoškodovanje. Sodišče je sicer obtožnico potrdilo in odločilo, da ima tožilstvo dovolj dokazov za nadaljevanje postopka zoper policista, pa čeprav je v obtožnici tudi izjava dekleta, da se je »do policistov neprimerno obnašala, se med prevozom metala po vozilu, ne spomni pa se, ali se je po prihodu na policijo še kam udarila«.

Ob vložitvi obtožnice so iz policijske uprave potrdili, da so zoper osumljenko dejansko bila uporabljena prisilna sredstva, vendar upravičeno in zakonito. Navedli so tudi, da bodo preučili potencialno disciplinsko odgovornost policista. Zdaj primera nočejo komentirati, tako da ni znano, ali so proti njemu sprožili sprožili disciplinski postopek ali ne.