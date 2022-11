Soprog umorjene slišal strele

Na celjskem sodišču, kjer se je začela glavna obravnava zoper Branka Krkleca, obtoženega dveh umorov pomočnikov sodnega izvršitelja, smo slišali tudi nekatere podrobnosti, ki so privedle do tragičnega epiloga. Le nekaj metrov od kraja zločina je bil soprog umorjene pomočnice izvršitelja, ki je slišal strele in skušal pomagati ženi.