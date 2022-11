»Začnite umikati vojake,« je dejal Šojgu na srečanju s poveljnikom ruskih sil v Ukrajini Sergejem Surovikinom, ki ga je prenašala televizija. Surovikin je dejal, da je predlagal »težko odločitev« o umiku iz Hersona in utrditvi obrambe na levem bregu reke Dneper.

Ukrajinske sile so pred nekaj tedni začele ofenzivo za osvoboditev Hersona, prestolnice istoimenske regije na jugu Ukrajine, ki jo je v začetku invazije na Ukrajino zasedla ruska vojska.

Šojgu je po poročanju ruske tiskovne agencije Ria Novosti izpostavil, da sta zdravje in življenje pripadnikov ruskih sil vedno prioriteta ter da je treba upoštevati tudi nevarnost za civilno prebivalstvo. »Poskrbite, da bodo lahko odšli vsi civilisti, ki bodo to želeli. Nadaljujte umik sil in sprejmite vse ukrepe za varno premestitev ljudi, orožja in opreme preko reke Dneper,« je še dejal Šojgu Surovikinu.

Surovikin je priznal, da v trenutnih okoliščinah ni več možna oskrba in delovanje mesta. »Življenja ljudi so zaradi obstreljevanja nenehno v nevarnosti. Sovražnik mesto obstreljuje vsepovprek; možna je uporaba prepovedanih metod vojskovanja,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass še dejal poveljnik ruskih sil v Ukrajini.

Območje okoli Hersona je edino ozemlje pod nadzorom ruskih sil na desnem bregu Dnepra.

Čeprav se je napredovanje ukrajinskih sil v ofenzivi za osvoboditev Hersona v zadnjih tednih upočasnilo, je bila oskrba ozemlja na desnem bregu Dnepra močno otežena, ker so ukrajinske sile uničile več mostov čez reko. Rusija je v zadnjih tednih iz mesta evakuirala prebivalce. Kot je danes Šojguju povedal Surovikin, so z desnega brega Dnepra skupno evakuirali okoli 115.000 ljudi. »Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči,« je še dejal v pogovoru, ki ga je prenašala državna televizija, poroča AFP.

Od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija priključila septembra, je Herson verjetno strateško najpomembnejši, saj predstavlja edino kopensko pot do polotoka Krim, ki si ga je Moskva nezakonito priključila že leta 2014. Zmaga v Hersonu bi Ukrajini omogočila tudi strateško pomemben dostop do Azovskega morja.